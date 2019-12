1 stycznia to pracowity czas dla restauracji i firm food delivery

1 stycznia serwis Pyszne.pl obserwuje co roku znaczny wzrost liczby zamówień. Oznacza to najbardziej pracowity dla restauracji dzień w roku. W Nowy Rok dyżur pełnić będzie więcej niż zwykle pracowników obsługi klienta Pyszne.pl.

W pierwszej połowie 2019 r. użytkownicy serwisu dokonali ponad 7 mln zamówień o łącznej wartości przekraczającej 338 mln złotych (79 mln euro), co stanowi wzrost o 378% w stosunku do analogicznego okresu 3 lata wcześniej. 1 stycznia będzie kolejnym rekordowym dniem dla największego w Polsce serwisu do zamawiania jedzenia online. Firma jest na to przygotowana, podobnie jak ponad 7 tysięcy jej restauracji partnerskich. Wiele restauracji angażuje dodatkowe osoby do dostaw jedzenia. W Nowy Rok czynnych będzie około 90% z nich.

Najczęściej zamawianymi daniami w Polsce były w minionym roku indyjski butter chicken oraz rodzime: kotlet schabowy i pierogi ruskie. Jednak dane serwisu potwierdzają wzrost znaczenia trendu zdrowego odżywiania. W ciągu ostatnich kilku lat w jego ofercie szczególnie powiększa się wybór dań uznawanych za zdrowe. Odzwierciedla to na przykład wzrost spożycia sałatek w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. W przeciętnym miesiącu w 2019 roku zjedliśmy ich ponad dwa razy więcej niż w roku 2017.