Anna Kurnatowska prelegentką Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Anna Kurnatowska, Country Manager Too Good To Go w Polsce, weźmie udział w debacie Quo vadis, polska gastronomio? #HorecaTrendsTalks na Internetowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 4 listopada 2020 r. godz. 13.30-15.15.

Autor: horecatrends.pl Data: 01 listopada 2020 08:24