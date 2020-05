Arkadiusz Krupicz na EEC Online: Kanał delivery stanie się stałym elementem sprzedaży

Kanał delivery stanie się dla restauracji stałym elementem sprzedaży. Zwiększa się świadomość usługi dostawy wśród konsumentów oraz oferta online, co pociąga w skali makro rozwój tego rynku – mówił Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel Pyszne.pl, podczas EEC Online.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 19 maja 2020 19:12

Dwa ostatnie miesiące umocniły pozycję rynku delivery. Nawet ci restauratorzy, którzy nie oferowali dostaw, otworzyli się na taką możliwość.

– Po zamknięciu lokali gastronomicznych w połowie marca dostawy stały się jedynym źródłem przychodu. Od tego czasu otrzymaliśmy ok. 2000 zgłoszeń od restauracji, które były zainteresowane współpracą – powiedział podczas EEC Online Arkadiusz Krupicz.

Restauracjom w tym okresie bardzo zależało na czasie. Jak wymienia współzałożyciel Pyszne.pl, aby poradzić sobie z tymi dodatkowymi zgłoszeniami oraz móc szybciej uruchamiać lokale, firma pracowała w nadgodzinach oraz w weekendy. Zwiększono również zatrudnienie. W krótkim czasie standardem stała się też dostawa bezdotykowa.

– Ta trudna sytuacja w różnym stopniu dotknęła różne restauracje. Restauracje, które miały wcześniej obrót z dowozów, zostały mniej dotknięte niż te, które dowóz dopiero zaczynały. Postanowiliśmy, że na naszej platformie umożliwimy odroczenie płatności prowizji. Obniżyliśmy też do zera prowizję za zamówienia z odbiorem osobistym – mówił prelegent EEC Online.

– Zauważyliśmy też nową grupę restauracji, która pojawiła się u nas w związku z pandemią. Lokale, z którymi wcześniej współpracowaliśmy, świadomie weszły w dowóz: miały czas, żeby sobie przemyśleć, jakie chcą menu, jakie strefy dostaw, jakie ustalić ceny. Po zamknięciu restauracji pojawiła się nowa grupa restauracji, która tego czasu nie miała. Została wrzucona w rynek dostaw bez przygotowania, w wielu wypadkach z konieczności. W Pyszne.pl mamy dział konsultantów terenowych, którzy odwiedzają restauracje i doradzają, w jaki sposób stworzyć strefy dostaw, ułożyć menu, pomagają zoptymalizować i zwiększyć obroty z dostaw. Zauważyliśmy, że nowa grupa, która weszła na platformę, oczekuje znacznie bardziej kompleksowego doradztwa. Postanowiliśmy, że przygotujemy „Poradnik skutecznych dostaw”. Do stworzenia tego poradnika zaprosiliśmy ekspertów z rynku i restauratorów. Użyliśmy też własnych danych. W najbliższym czasie przekażemy taki poradnik po to, aby restauracje nie musiały uczyć się na własnych błędach i mogły szybciej odnieść sukces w dowozach – dodał.

Czy pandemia zwiększy częstotliwość zamawiania przez kanał delivery?

– Pandemia będzie miała wpływ na zachowania konsumentów. To, jak duży, zależy od charakteru powrotu do normalności. Czy nastąpi silne podbicie i wrócimy tam, gdzie byliśmy wcześniej, czy będzie to raczej powolny proces – stwierdził dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

– Trzeba zwrócić uwagę, że pandemia zmieniła ludzi na dwa miesiące w domach. Ograniczyli kontakt z innymi osobami. W tym czasie dokonywali dużo transakcji online, zamawiali produkty spożywcze, płacili bezgotówkowo. To spowodowało, że u niektórych te nawyki się bardziej utrwaliły, a u niektórych zaczęły się kształtować. Oczywiście, ten okres dwóch miesięcy jest za krótki, aby ktoś całkowicie zmienił swój sposób działania, ale te zachowania będą wspierały rozwój rynku delivery, szczególnie kanału zamawiania online – mówił prelegent EEC Online.

Pandemia wpłynęła na pojawienie się nowych restauracji. Dzięki temu atrakcyjność oferty online się zwiększyła.

– Usługa zwiększyła swoją wartość z punktu widzenia konsumenta. To też przyspieszy rozwój tego rynku – podkreślił Arkadiusz Krupicz.

– Trzeba pamiętać, że zdjęcie restrykcji nie powoduje, że ludzie z dnia na dzień wrócą do restauracji. Widzieliśmy to na przykładzie Chin. To będzie raczej długotrwały proces. To wszystko powoduje, że kanał delivery, który wcześniej był dla niektórych zbyteczny, bo bazowali na klientach w lokalu, teraz stanie się stałym elementem sprzedaży. To też powoduje, że wiele restauracji jest bardzo kreatywnych, w tym, co robi: nie tylko dopasowuje menu, ale też tworzy nowe produkty, promuje swój dowóz. Dzięki temu zwiększa się świadomość usługi dostawy wśród konsumentów, co pociąga w skali makro rozwój tego rynku i powinno zwiększyć częstotliwość zamówień w dostawie – podsumował prelegent.

Arkadiusz Krupicz był prelegentem debaty „Sektor spożywczy – branża strategiczna”, która odbyła się 19 marca 2020 roku w ramach EEC Online.