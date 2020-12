Bezpieczne dowozy - jak zadbać o swoje bezpieczeństwo przy dostawie jedzenia z restauracji?

Cała branża gastronomiczna w związku z pandemią znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Dowozy i wynosy to w tej chwili jedyne źródła przychodu dla restauracji. Na gastrokurierach ciąży zatem ogromna odpowiedzialność, zarówno związana z bezpieczeństwem swoim, konsumentów oraz obsługi restauracji jak i za działalność lokali. Co robią kurierzy, żeby realizować bezpieczne dowozy? Jak klienci sami mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Autor: horecatrends.pl Data: 10 grudnia 2020 11:24

Wirus wywołujący chorobę COVID-19 roznosi się droga kropelkową, ale wystarczy zadbać o odpowiedni poziom higieny i ograniczyć kontakty społeczne, aby skutecznie z nim walczyć. Dlatego też tak ważna jest codzienna kontrola stanu zdrowia kurierów rozwożących posiłki i codzienna dezynfekcja całego ich wyposażenia - w tym tak drobnych elementów jak kluczyki od samochodu. Jest to podstawa Kodeksu Dobrych Praktyk bezpiecznych dowozów posiłków, który został zarekomednowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

- Zamknięcie lokali dla gości ma na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa. Bezpieczniejszą opcją w czasie pandemii jest dostarczanie zamówionych posiłków przez wyspecjalizowane firmy kurierskie. Jedzenie przygotowywane i dostarczane zgodnie z systemami bezpieczeństwa żywności zapewnia bezpieczeństwo dostarczanych posiłków do klienta i dlatego w sytuacji pandemii jest dozwolone - mówi Joanna Terelak-Subramanian, ekspert bezpieczeństwa żywności i mikrobiolog, twórczyni platformy HACCP Online.

Jak kurierzy sprawdzają swój stan zdrowia? Mierzą temperaturę przed przystąpieniem do pracy, zapisują ją i potwierdzają, że nie ma symptomów infekcji, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, katar czy duszności. Codziennie deklarują też czy nie mieli styczności z osobami z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa lub osobami przebywającymi w kwarantannie. W przypadku objawów lub kontaktu z osobami z podejrzeniem lub potwierdzonym koronawirusem, kurier zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie służby sanitarne i pracodawcę. Nie może też podjąć pracy.

Bezkontaktowa dostawa i bezkontaktowy odbiór jedzenia z lokalu

W zachowaniu bezpieczeństwa, kluczowe jest też odpowiednie przeprowadzenie dwóch podstawowych procesów w dowozie posiłku - bezkontaktowego odbioru jedzenia z restauracji i bezkontaktowej dostawy do konsumenta. Zachowanie właściwych standardów jest tutaj szczególnie istotne, ponieważ pomaga utrzymać odpowiedni dystans, co jest podstawą hamowania rozwoju epidemii.

- Odpowiedzialne firmy kurierskie działają według procedur wypracowanych i zweryfikowanych pod kątem nowego zagrożenia wirusem SARS-Cov-2 w ramach systemu HACCP. Przeglądy systemu pozwoliły na wprowadzenie zwiększonego reżimu higienicznego i dopracowanie procedur. Jednym z elementów jest bezkontaktowa dostawa z restauracji do klienta polegająca na ograniczeniu do minimum kontaktu kuriera z klientem, przy zachowaniu reżimu higienicznego. Procedur bezkontaktowej dostawy zostały wprowadzone po to, aby ograniczyć kontakty kurierów z konsumentami - podkreśla Joanna Terelak-Subramanian.

Jak wygląda bezkontaktowa dostawa i inne procedury bezpieczeństwa?

Bezkontaktowy odbiór posiłku z restauracji i bezkontaktowa dostawa są ważne ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ ograniczają lub całkowicie eliminują kontakt kuriera z obsługą lokalu, klientami i postronnymi ludźmi. Wyznaczenie specjalnej strefy buforowej i odpowiednia współpraca między restauracją a firma gastro-kurierską to kluczowe działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa. Z tego samego powodu kurierzy powinni ograniczyć wchodzenie do budynków klientów i realizować bezkontaktowe dostawy. Kurier, który kilkadziesiąt razy dziennie przejdzie się klatką schodową albo przejedzie windą, ponosi ogromne ryzyko zakażenia, a następnie dalszego przenoszenia choroby.