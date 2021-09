Biedronka i Glovo rozszerzają współpracę. Od 15 października, w sześciu największych miastach Polski, każdy kto korzysta z aplikacji Glovo będzie mógł kupić produkty z Biedronki i otrzymać je w ramach szybkiej dostawy.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 28 września 2021 16:29

Glovo dedykuje usłudze BIEK specjalną grupę kurierów, którzy w czasie 15 minut dostarczą produkty z mikrocentrów dystrybucyjnych Biedronka Express do mieszkań i domów klientów w ramach usługi pod nazwą BIEK.

BIEK - Biedronka i Glovo uruchamiają usługę szybkiej dostawy

Biedronka poszerza ofertę o ultraszybkie dostawy, dopasowując się do zmieniających się potrzeb zakupowych. Teraz te same produkty w tych samych cenach co w sklepach sieci Biedronka, będzie można zamawiać również za pośrednictwem aplikacji Glovo w ramach usługi Biedronka Express BIEK.

Produkty będą odbierane z 15 mikrocentrów dystrybucyjnych działających w sześciu miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi i szybko dostarczane klientom pod wskazany przez nich adres.

W ofercie, wśród 1,2 tys. produktów, klienci znajdą zarówno produkty marki własnej Biedronki, jak i wiodących marek zewnętrznych. Nowa usługa ultraszybkiej dostawy będzie dostępna przez siedem dni w tygodniu.

- Naszym priorytetem jest zrozumienie zmieniającego się stylu życia klientów i zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby ułatwić im życie oferując jak najszersza paletę zakupów. Wzmocnione partnerstwo z Glovo jest ważnym krokiem w wypełnianiu tej misji - mówi Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy obie firmy współpracowały nad rozwojem e-sprzedaży, umożliwiając zakupy w czasie krótszym niż 60 minut w wielu lokalizacjach. To partnerstwo wzmacnia naszą wspólną wizję i umacnia zaangażowanie Glovo w Polsce oraz demokratyzację wygodnych i nowoczesnych zakupów - mówi Carlos Silván, dyrektor generalny Glovo Polska.