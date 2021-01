Body Chief i firma bp rozpoczynają współpracę

Body Chief i firma bp rozpoczynają pilotażową współpracę. Body Chief, jako pierwszy catering dietetyczny w Polsce wprowadza możliwość odbioru diet na stacjach paliw bp w Warszawie.

- Nawiązanie współpracy z Body Chief to realizacja naszej obietnicy rozwijania konceptu stacji przyszłości bp. Chcemy oferować naszym Klientom szereg dodatkowych usług, by podczas obecności na stacji mogli nie tylko zatankować paliwo, ale także zrobić zakupy i skorzystać z szerokiego wachlarza dostępnych usług. Jestem przekonana, że możliwość odbioru zamówionego cateringu dietetycznego na naszych stacjach, w sposób sprawny i wygodny, cieszyć się będzie uznaniem Klientów. Bacznie obserwujemy rynek, wsłuchujemy się w oczekiwania naszych Klientów i tworzymy ofertę dopasowaną do ich potrzeb – mówi Barbara Wiążewska, dyrektor generalna bp retail w Polsce.

Rozwiązanie stworzone przez Body Chief i bp to nowość dla branży cateringu dietetycznego. Możliwość odbioru diet na stacjach paliw uzupełni także nowy koncept nowoczesnych stacji bp - centrów obsługi Klienta, tworzony wspólnie przez bp oraz Auchan.

- Analizując zachowania konsumenckie widzimy potrzebę klientów do załatwiania kilku spraw jednocześnie, stąd nasza współpraca z bp, gdzie przy okazji tankowania auta można zrobić podstawowe zakupy czy odebrać dietę. Wpisuje się to również w trend eco, który w ostatnim roku dla wielu klientów był kluczowy w codziennych wyborach zakupowych – wyjaśnia Marcin Mazurek, prezes Body Chief Sp. z o. o. –. Wciąż naszą główną formą dostawy diet jest ta do domu lub firmy, ale nowa opcja daje większą elastyczność i możliwość wyboru. Jest to atrakcyjne udogodnienie m.in. dla osób, które każdego dnia samodzielnie chcą decydować np. o tym kiedy odbiorą dietę, a w przypadku stacji paliw mogą to zrobić w wybranym przez siebie momencie. Z takiego rozwiązania mogą również skorzystać osoby, które mieszkają poza obszarem standardowych dostaw.

Obecnie usługa obejmuje trzy lokalizacje w Warszawie: ul. Aleje Jerozolimskie 144C, ul. Patriotów 317 oraz ul. Trakt Brzeski 50. Po przeprowadzeniu pilotażowych dostaw podjęta zostanie decyzja o dalszej współpracy.