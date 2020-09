Bolt Food: Krok po kroku planujemy wchodzić do kolejnych miast (wywiad)

Food delivery to branża, która bardzo dynamicznie rozwijała się w ostatnich latach, a pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła zachodzące zmiany. Jednak Bolt w sytuacji konkurencyjnej czuje się jak ryba w wodzie - mówi Michał Dubisz, Bolt Food Country Manager.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 30 września 2020 08:21

Dlaczego Bolt zdecydował się na rozwijanie usług food delivery w Polsce?

Michał Dubisz, Country Manager Bolt Food w Polsce: Decyzję o wprowadzeniu Bolt Food do polskich domów w 2020 roku podjęliśmy już dawno, ponieważ Polska jest dla nas ważnym rynkiem i zaobserwowaliśmy systematyczny rozwój usług e-commerce w kraju. Na tle regionu wyróżniają nas bardzo silne podstawy ekonomiczne i utalentowani pracownicy. Fundamenty konsumpcyjne, wysoki popyt na usługi typu delivery, duży dostęp do strony podażowej - to dodatkowe argumenty, które sprawiają, że polski rynek jest dla Bolt Food bardzo atrakcyjny.

Uruchomiliśmy Bolt Food w krótkim czasie po ogłoszeniu lockdownu, w połowie kwietnia 2020. Był to oczywisty krok ze względu na potrzeby konsumentów, którzy w dużej mierze "przenieśli" się do sieci i potrzebowali rozwiązań zapewniających bezpieczne dostawy i wygodnych narzędzi cyfrowych.

Bolt jest firmą, która ma duże doświadczenie w rozwijaniu platform typu marketplace, tzn. cyfrowych miejsc, łączących różne strony transakcji. Nasz pierwszy biznes - przejazdy to doskonały przykład: łączymy klientów i kierowców. W przypadku food delivery sytuacja jest bardziej złożona. Mamy tu bowiem restauracje, dostawców (kurierów) i wreszcie konsumentów, czyli aż trzech uczestników.

Na krajowym rynku food delivery jest już kilku mocnych międzynarodowych graczy. Jaką pozycję chce zająć Bolt Food?

Konkurencja jest rzeczywiście silna. Food delivery to branża, która bardzo dynamicznie rozwijała się w ostatnich latach, a pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła zachodzące zmiany. Jednak Bolt w sytuacji konkurencyjnej czuje się jak ryba w wodzie. Historia rozwoju usług przewozowych Bolt to zdobywanie rynku dokładnie w takiej sytuacji – wchodzimy na rynek zdominowany przez dużego konkurenta, o monopolistycznej pozycji, który jest przyzwyczajony do rozwiązywania swoich problemów za pomocą dużego kapitału. Takie firmy mają często nadmierną skalę zatrudnienia w stosunku do swojej działalności. To sprawia, że działają na niższym poziomie efektywności, a to efektywność finansowa jest najważniejszym punktem konkurencyjności między firmami na rynku usług on-demand. Dotyczy to zarówno ride-hailingu jak i food delivery.

Wśród platform typu marketplace Bolt Food wyróżnia właśnie efektywność finansowa, dzięki niej prowizje dla restauracji i koszty dostawy są mniejsze. Z kolei to, co odróżnia nasz model od restauracji z możliwością bezpośredniego zamawiania i własnym dowozem to wydajność. W modelu z usługami kurierskimi zapewnionymi przez platformę dostawca może realizować znacznie więcej zamówień, nie musi czekać i tym samym jego zarobki są lepsze. Wynika to na przykład z tego, że kurierzy mogą realizować zamówienia w pobliżu ostatniego miejsca dostawy.

Czym jeżdżą kurierzy Bolt Food i jak wygląda współpraca?

Kurierzy są niezależnymi partnerami, uczestnikami marketplace, którzy szukają łatwego i wygodnego dostępu do zarobków. Istnieje kilka głównych form transportu, z których korzystają. Część jeździ na rowerach, część na skuterach, inni samochodami. W ich gestii jako uczestników marketplace'u jest to, żeby realizować dostawy efektywnie, sukces leży więc w ich rękach. Sprowadza się to do wyboru środka transportu, jego kosztu, znajomości miasta, wiedzy o przyzwyczajeniach innych uczestników ruchu drogowego - kiedy są godziny szczytu, gdzie jest większe natężenie ruchu.