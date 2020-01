Catering dietetyczny przeżywa prawdziwy boom popularności na polskim rynku. Firma Kukuła Healthy Food w 2019 r. zanotowała 11 mln zł przychodów ze sprzedaży i liczy na 80 proc. wzrost w 2020 r.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 22 stycznia 2020 10:50

- W całej Polsce jest już około 500 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym, z tego około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic. Aktualna wartość branży diet pudełkowych to już ok. 1 miliard złotych. Rynek przez najbliższe kilka lat będzie nadal rósł, a także rozwijał dodatkowe kanały sprzedaży jak np. vending, co wymaga od firm nakładów inwestycyjnych. – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel marki Kukuła Healthy Food.

Firma w 2019 roku rozbudowała i zmodernizowała zakład produkcyjny oraz rozwinęła ofertę vendingową dla klubów fitness na terenie całego kraju.

- W 2020 roku naszym priorytetem jest przede wszystkim zwiększenie skali dostaw do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Większa liczba lokalizacji do obsługi wiąże się również z dalszymi inwestycjami w logistykę. W tym roku powiększymy naszą flotę o kolejne samochody chłodnicze, a także nowy magazyn-chłodnię do przechowywania zamówień – dodaje Jakub Kukuła

I przyznaje, że widzi wzmacniający się trend wegetariański. - Obserwujemy także wzrost zainteresowania dietami o obniżonej ilości węglowodanów, jak również dietami specjalistycznymi np. bezglutenową, czy na insulinooporność. Spodziewamy się dalszego wzrostu zamówień w tych kategoriach. Cieszy nas również, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na to, co je i stawia na dobrze zbilansowane diety uwzględniające odpowiedni rozkład makro i mikro składników - wylicza.