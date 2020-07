BP nawiązuje współpracę z Too Good To Go

Klienci bp mogą dołączyć do Pogromców Marnowania Jedzenia z Too Good To Go. W aplikacji ratującej żywność przed zmarnowaniem dostępne są dwa rodzaje paczek – niespodzianek: z produktami kawiarni Wild Bean Café lub z produktami ze sklepów bp. Współpraca firm zaczyna się od Krakowa, ale w planach jest szybkie rozszerzenie jej na całą Polskę.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 06 lipca 2020 10:36

Każdego dnia użytkownicy mają możliwość uratować paczki-niespodzianki z niesprzedanym danego dnia świeżym jedzeniem z Wild Bean Café lub produktami ze sklepu bp. Idea Zero Waste jest też od lat realizowana również w bp, więc współpraca z Too Good To Go jest jej naturalnym rozwinięciem. Użytkownicy znajdą w aplikacji dwa rodzaje paczek z bp: z kanapkami, przekąskami, ciastkami z oferty kawiarenek Wild Bean Café i z produktami z oferty sklepowej bp. Zgodnie z ideą Too Good To Go zamawiając paczkę nie wiadomo, co się w niej znajdzie, za to jest pewne, że cena za produkty będzie znacznie niższa. Po paczkę-niespodziankę trzeba się stawić osobiście w wyznaczonym oknie odbioru określonym w aplikacji. Firma bp czeka na Pogromców Marnowania Jedzenia zrzeszonych w Too Good To Go, bo w tej inicjatywie potrzeba 3 partnerów: firm z produktami, platformy komunikacji i świadomych konsumentów.

Sama aplikacja Too Good To Go dostępna jest na platformach Android i iOS i jest piątą najpopularniejszą aplikacją w kategorii żywność i napoje zarówno w Google Play, jak i AppStore. Platforma umożliwia wykorzystanie nowoczesnych technologii w walce z wyzwaniami współczesnego świata, takimi jak nadprodukcja i dystrybucja żywności czy zmiany klimatu. Jednocześnie sukces aplikacji pokazuje, że Polacy są gotowi na zmianę postawy wobec marnowania jedzenia i chętnie zmieniają ją dzięki technologii.