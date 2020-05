Catering Anny Lewandowskiej w kolejnych miastach

View this post on Instagram

Kraków i Wrocław to następne miasta po Warszawie, w których będzie dostępne SuperMenu – catering dietetyczny Anny Lewandowskiej 🥗 . @supermenu_by_anna_lewandowska @annalewandowskahpba #annalewandowska #supermenu #cateringdietetyczny #dietcatering #catering #dietapudełkowa #dietbox #diet #healthydiet #healthyfood #horecatrends