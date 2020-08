Catering dietetyczny Anny Lewandowskiej podbija rynek. 'Mamy ambitne cele'

O rozwoju marki cateringu dietetycznego SuperMenu stworzonej przez Annę Lewandowską, o zasięgu, produkcji, dostawcach oraz perspektywach dla całego segmentu diet pudełkowych, rozmawiamy z Jackiem Domasatem, prezesem SuperMenu.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 12 sierpnia 2020 09:02

Marka SuperMenu zaczęła funkcjonować w czasie lockdown'u. Czy podczas obowiązkowej kwarantanny w domach Polacy zmienili swoje nastawienie do żywienia i diety? Czy lepiej przyjrzeli się ofertom firm z segmentu cateringu dietetycznego i decydowali się na nie? Co przemawia za tym rozwiązaniem?

To był czas, w którym wiele osób zmieniło podejście do żywienia. Część z nich była zmuszona zostać w domu. Niektórzy dotychczas gotowali rzadko, lub prawie nigdy. W czasie lockdown'u musieli jeść posiłki wyłącznie w domu, a ich świadomość dotycząca dbania o odporność organizmu także poprzez odpowiednią dietę zdecydowanie wzrosła. Dlatego oferta pozwalająca na to, żeby odżywiać się zdrowo i bezpiecznie idealnie wpisała się w ich potrzeby. Firma SuperMenu zachowuje najwyższe standardy jakości zarówno jeśli chodzi o produkcję i higienę na wszelkich etapach dostarczania cateringu do klientów. Nasz zakład produkcyjny przewyższa wszelkie wyznaczone przez rząd i urzędy zalecenia oraz normy bezpieczeństwa.

Kto najczęściej korzysta z diet pudełkowych SuperMenu? Które zestawy cieszą się największym powodzeniem?

Naszymi klientami są głównie kobiety, ale widać też rosnącą liczbę mężczyzn korzystających z naszych diet. Największym powodzeniem cieszą się dwie autorskie diety Anny Lewandowskiej oparte na jej filozofii żywienia: Wyzwanie Wojownika i Dobry Start. Spotykamy się też z wieloma słowami uznania od osób o szczególnych potrzebach żywieniowych, które doceniają diety No Gluten & No Lactose czy Vege. To bardzo cieszy, bo nasza działalność zaczęła się z wielkiej pasji - nie tylko chcemy dostarczać catering, ale przede wszystkich zachęcać Polaków do bardziej świadomego podejścia do żywienia.

www.supermenu.com.pl

Jak wygląda dostępność diety SuperMenu w Polsce?

W tej chwili SuperMenu jest już firmą o zasięgu ogólnopolskim. Cieszymy się, że udało się osiągnąć ten cel w zaledwie 4 miesiące. Dostarczamy diety w całym kraju, a nasza dostępność to wszystkie duże aglomeracje, a także liczne mniejsze miasta liczące kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Nie zamykamy się na duże ośrodki. Kompletna lista lokalizacji jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Jakie są plany związane z rozwojem dowozów? Gdzie działa Wasz zakład i jakie są plany związane z rozwojem produkcji? Jak to działa logistycznie?

Cały czas poszerzamy naszą ofertę o kolejne miasta, o czym będziemy informować na bieżąco w social mediach i na naszej stronie internetowej.

Współpracujemy z ogólnopolską firmą logistyczną, która dostarcza posiłki SuperMenu do wszystkich miast, w których aktualnie jesteśmy. Zapewnia najwyższe standardy jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę, gwarantuje też zachowanie ciągu chłodniczego, czyli odpowiednią temperaturę w czasie transportu cateringu.

Nasz zakład produkcyjny znajduje się w Warszawie i został przez nas zbudowany od podstaw. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, który spełnia najwyższe normy dotyczące bezpieczeństwa produkcji. Kiedy wybuchła pandemia nie musieliśmy wprowadzać żadnych dodatkowych środków ochrony ani higieny, bo od początku był to nasz standard. Zakład jest zbudowany modułowo, co oznacza, że może być w razie potrzeby rozbudowywany.