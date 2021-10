Catering dietetyczny: Kto jest klientem diet pudełkowych?

Zdecydowana większość osób sięgających po catering dietetyczny uprawia sport. Wybierając najlepszą dla siebie ofertę, kierują się przede wszystkim dużym wyborem diet oraz ceną. Do jakiej grupy konsumentów kierują swą ofertę firmy cateringowe?

Na catering dietetyczny decyduje się coraz więcej Polaków w związku z czym catering dietetyczny Pomelo przeprowadził badanie konsumenckie, którego celem było lepsze zrozumienie, co charakteryzuje osoby sięgające po pudełka i czym kierują się one przy ich wyborze.

Dlaczego sięgamy po catering dietetyczny?

Jak się okazało, 73% osób sięgających po pudełka uprawia sport. Ponad połowa decyduje się na nie, by móc zacząć zwracać uwagę na jakość swojego jedzenia, a 67% nie ma czasu na zakupy spożywcze i gotowanie. Wybierając najlepszą dla siebie ofertę, kierują się przede wszystkim dużym wyborem diet (80%), ale także ceną (67%) oraz rekomendacją znajomych i rodziny (46%).

Ponad połowa badanych najchętniej spożywałaby 5 posiłków rozłożonych w ciągu dnia, a najwięcej osób podawało, że optymalna dla nich kaloryczność to 1500 kcal lub 2000 kcal. Przez cały rok z cateringu dietetycznego korzysta co czwarty badany, podobna liczba osób decyduje się na taki sposób odżywiania tylko na okres trzech miesięcy lub mniej.

Ile wydajemy miesięcznie na jedzenie?

- Jeszcze kilka lat temu, korzystanie z cateringu dietetycznego kojarzyło się nam z luksusem i drogim przywilejem. Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, połowa ankietowanych klientów miesięcznie przeznaczała na zakupu spożywcze więcej niż 500 złotych, a aż 41% - więcej niż 1000 złotych. Nie możemy także zapomnieć, że zdarza nam się jadać „na mieście” lub zamawiać jedzenie. Warto zatem przeliczyć średnie dzienne wydatki przeznaczone na posiłki i porównać je ze średnim dziennym kosztem diety pudełkowej, który wynosi ok. 55 zł. Planując budżet, nie zapominajmy również o dodatkowych kosztach - dojazd do sklepu, energia potrzebna do gotowania oraz - przede wszystkim - czasu, który w dzisiejszych czasach jest naprawdę bezcenny, a który musimy przecież przeznaczyć na te wszystkie czynności – tłumaczy Anna Foszer, założycielka cateringu Pomelo.