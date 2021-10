Catering dietetyczny rozkręca się po wakacyjnym sezonie ogórkowym

Wakacyjny sezon ogórkowy na rynku cateringów dietetycznych „zebrał swoje żniwa", jednak nie były one przesadnie dramatyczne - ocenia Przemysław Skokowski, CEO w Dietly.pl.

Jak podsumowuje III kwartał Przemysław Skokowski, CEO Dietly.pl, w wakacje cateringi dietetyczne musiały zmierzyć się ze spadkami zamówień, za to od połowy września widać już zwiększony popyt.

Wakacje od diet pudełkowych

— Po rekordowej ilości zamówień w II kwartale w branży cateringów dietetycznych może się wydawać, że III kwartał opiewał naturalnym dla okresu wakacyjnego spadkiem zamówień. W wakacje Polacy zdecydowanie najchętniej zaglądali do pudełek z dietą standardową oraz dietą sportową. Wśród zachowania klientów było widać wyraźne zainteresowanie dietą odchudzającą, dietą z niskim indeksem glikemicznym i dietą wegetariańską — wymienia CEO Dietly.pl.

Jak dodaje, wakacyjny sezon ogórkowy „zebrał swoje żniwa", jednak nie były one przesadnie dramatyczne.

— Podczas okresu wakacji codziennie dostarczano ok. 160 tysięcy zestawów diet pudełkowych, choć w szczytowym okresie, można było doliczyć się ok. 200 tysięcy dostarczanych zestawów diety pudełkowej. Dobra wiadomość jest taka, że już od połowy września, można zauważyć zwiększone zainteresowanie — a co za tym idzie, coraz to większy popyt na usługi cateringu dietetycznego — mówi.

Catering dietetyczny: Liczba firm i wartość rynku

Przemysław Skokowski wylicza, że aktualnie na rynku możemy liczyć ok. 900 firm oferujących dietę pudełkową.

— To, co cieszy, to dwie rzeczy. Pierwsza to mały wskaźnik firm, które zakończyły działalność w III kwartale. Druga to pomimo „spłaszczenia" wzrostu zamówień, wartość rynkową szacuje się na kwotę 2 miliardów PLN — komentuje Skokowski.

Jego zdaniem, najsilniej rosnącym segmentem na rynku cateringów dietetycznych są... porównywarki cateringów dietetycznych, które rok do roku, rosną o kilkaset procent. Podkreśla, że Dietly.pl odpowiada już za ok. 10% wszystkich zamówień składanych na rynku.

— W najbliższych miesiącach pewne jest jedno — będzie dużo pracy, a właściciele cateringów dietetycznych powinni być przygotowani na zwiększenie swoich mocy produkcyjnych — podsumowuje CEO Dietly.pl.