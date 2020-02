CEO Napudełkach.pl: Kompleksowo łączymy odbiorców cateringów z dostawcami (wywiad)

Portal Napudełkach.pl to wspierana sztuczną inteligencją platforma internetowa, skupiająca wszystkie diety pudełkowe w jednym miejscu. Pomysłodawcą projektu jest lubelski startup Dietomatic, który łączy wiedzę na temat zdrowego żywienia z zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi. Firma prowadzi również działalność doradczą z zakresu prowadzenia firmy cateringowej oraz oferuje porady dotyczące diety i sportu. O pomyśle na tego typu koncept oraz o rynku cateringu dietetycznego w Polsce w rozmowie z serwisem horecatrends.pl mówi Konrad Ciastoch, pomysłodawca i CEO Napudełkach.pl.

Horecatrends.pl: Skąd pomysł na powstanie platformy skupiającej cateringi dietetyczne?

Konrad Ciastoch, pomysłodawca i CEO Napudełkach.pl: Od wielu lat sam prowadzę catering dietetyczny. W związku z tym doświadczeniem udało mi się określić problemy, z którymi boryka się branża. Pragniemy nie tylko ułatwić konsumentom dostęp do wszystkich ofert w jednym miejscu, ale również dać właścicielom cateringów narzędzie, które pozwoli na efektywniejsze zarządzanie swoim biznesem. Naszym celem jest połączenie odbiorców cateringów z dostawcami w jednym, kompleksowym rozwiązaniu. Popyt na usługi związane z cateringiem dietetycznym gwałtownie rośnie, więc wzrasta również liczba dostawców. To powoduje komplikacje dla konsumenta - mnogość ofert przyprawia o zawrót głowy. Napudelkach.pl każdy może wygodnie przefiltrować dostępne lokalnie diety i dopasować wybór do swoich potrzeb, posiłkując się już istniejącymi opiniami. Dla samych dostawców cateringów oznacza to dodatkowe miejsce promocji swoich usług, a to zawsze jest w cenie. Dzięki Napudelkach.pl ich oferta zostanie przedstawiona nowym odbiorcom, w dodatku takim, którzy właśnie tej oferty poszukują. W związku z tym szansa na pozyskanie lojalnego klienta wzrasta.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Napudelkach.pl? Co jest kluczowe przy wyborze cateringu?

Dla osoby poszukującej cateringu dietetycznego jest ważne wiele aspektów produktu. Musi on spełniać wachlarz wymagań, a przede wszystkim być dopasowanym do potrzeb żywieniowych, uwzględniając przy tym wykluczenia czy alergeny. Catering musi spełniać dany cel, np. dotyczący dbania o zgrabną sylwetkę, ale również musi smakować! Te wszystkie parametry są do dyspozycji naszych użytkowników, którzy dzięki temu wygodnie przeglądają okoliczne oferty!

A jakie korzyści czerpią ze współpracy z platformą firmy cateringowe?

Jeśli chodzi o cateringi, idziemy w kierunku udostępnienia właścicielom narzędzia typu SaaS. Chcemy dać im przestrzeń do najefektywniejszego zarządzania swoim biznesem. Dzięki naszym rozwiązaniom będą oni mogli śledzić trendy w zamówieniach, swoje finanse, wzrosty i na podstawie tych informacji lepiej organizować i planować swoją pracę. Korzystanie z takiego narzędzia z całą pewnością usprawnia działanie firmy, pozwala eliminować błędy, ale również zrzuca z przedsiębiorcy część obowiązków.

Co trzeba zrobić, aby dołączyć do platformy Napudełkach.pl?

Do Napudelkach.pl może dołączyć każdy, kto ma własny catering dietetyczny! Bez względu na wielkość firmy, zasięg czy długość działania na rynku. Z racji, że pod wieloma względami są to zróżnicowane firmy, warunki współpracy ustalane są indywidualnie. Staramy się wspierać naszych partnerów w akcjach marketingowych, promocjach i zasięgach w ich okolicy.

Jak ocenia Pan rynek firm cateringowych w Polsce?

Trzeba przyznać, że rynek firm cateringowych w Polsce prezentuje się bardzo dobrze. Popyt rośnie, a to sprawia, że catering dietetyczny będzie coraz bardziej opłacalnym biznesem. Co nie znaczy, że nie trzeba się starać! Sama jakość oferowanych w tej branży usług jest na naprawdę wysokim poziomie, a więc rynek zacznie stawiać przez przedsiębiorcami coraz wyższe wymagania.