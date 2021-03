Co oznacza przejęcie Maczfita dla branży cateringów dietetycznych?

O ile powszechnie było wiadomo, że Maczfit szuka nowego inwestora, to nikt nie spodziewał się, że zostanie nim taki gracz, jak Żabka - mówi Przemysław Skokowski, CEO w Dietly.pl.

Autor: horecatrends.pl Data: 09 marca 2021 14:15

- Na pierwszy rzut oka to dobry znak. Cateringi dietetyczne były do tej pory postrzegane jako moda, ewenement, który prędzej czy później minie. Tak się jednak nie stało. Epidemia, a także światowe trendy związane z choćby otyłością, brakiem czasu, czy zmianą trybu życia tylko przyspieszyły rozwój tego rynku. Wejście Żabki, to po prostu bardzo mocny sygnał dla rynku inwestycyjnego pokazujący, że branża nie tylko rośnie jak na drożdżach od 2016 roku, ale również ma olbrzymi potencjał wzrostu w kolejnych 3-5 latach - mówi Przemysław Skokowski, CEO w Dietly.pl.

Strategia Żabki w najbliższych miesiącach pozostanie owiana tajemnica, ale mogą to być m.in.

● wprowadzenie gotowych posiłków, koktajli z silnym brandem do Żabek w całej Polsce,

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

● możliwość wykorzystania zaplecza logistycznego Żabki w rozwozach diet

● obniżenie kosztu jednostkowego przy jednoczesnym zwiększeniu skali

Czy to zagrozi innym na rynku? Branża będzie się konsolidować?

- Konsolidację rynku na chwilę obecną należy włożyć między bajki. Pamiętajmy, że mowa o bardzo rozdrobnionym rynku, na którym obecnie funkcjonuje ok. 750 firm. Maczfit jest jednym z liderów, ale w skali rynku odpowiada on za mniej więcej 6-7% dziennych dostaw cateringu dietetycznego w Polsce. Dla porównania - przez ekosystem dietly.pl przechodzi ok. 50% wszystkich dostaw i transakcji. Dla tych co wczytali się w materiały prasowe - Maczfit dowozi obecnie 10 tys. dostaw - ergo - codziennie na rynku jest rozwożonych ok. 160 tys. dostaw - informuje Dietly.pl.

Jeśli sprawdzą się założenia tj. wprowadzenia brandu Maczfita do Żabek, to mowa o zupełnie innej skali i kliencie.

Do tej pory cateringi pojawiały się na Instagramie, czy w reklamach z Magdą Gessler i Kubą Wojewódzkim. Teraz będą w miejscu, które odwiedza chyba każdy mieszkaniec dużego miasta.

Żabka otwiera Maczfitowi, a pośrednio innym cateringom na zupełnie nowego klienta. Takiego, który do tej pory mógł nie zdawać sobie sprawy z convenience wynikającego z dietetycznych pudełek, czy tego, że zdrowe jedzenie może być również smaczne i estetycznie podane, oraz ku zaskoczeniu - stosunkowo tanie. I to co podkreśla Żabka w materiałach - słowo klucz dla tej transakcji, jak i każdej kolejnej na rynku - convenience.

- W badaniach, które przeprowadziliśmy jako dietly.pl na grupie 1224 użytkowników wyszło, że to właśnie nie odchudzanie, ale właśnie wygodna i oszczędność czasu jest najważniejszym czynnikiem, dla którego ludzie decydują się na catering dietetyczny. Niech każdy sobie wyobrazi, że nie musiałby codziennie robić planować zakupów, gotować i sprzątać. I to już za 50 PLN dziennie. Coraz więcej ludzi kupuje nie tyle dietę, co czas, zdrowie i wygodę - uważa Dietly.pl.

Kto kolejny?

- Oczywiście tutaj pozostają tylko domysły, ale biorąc pod uwagę, że Maczfit pozyskał inwestora strategicznego, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wszedł w kolejny catering dla samego cateringu. Tak jak wspomniałem wyżej - wśród cateringów jest parę panien na wydaniu, ale zakładam, że co najmniej kolejnych 10 będzie w tym roku budować swoją wartość przed wyjściem na wybieg - mówi Przemysław Skokowski, CEO w Dietly.pl.