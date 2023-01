Co się stało z Blow Burgers? Rebel Tang nie rezygnuje z marek influencerskich

Co się dzieje z Blow Burgers? Jak zakończyła się współpraca Rebel Tang z Blowkiem? Czy wirtualne restauracje nadal będą stawiać na współpracę z influencerami? Spytaliśmy o to Marka Cynowskiego, CEO Rebel Tang.

Co się stało z Blow Burgers?

Jak zakończyła się współpraca Rebel Tang z Blowkiem?

Marek Cynowski, CEO Rebel Tang: Projekt Blow Burgers został uruchomiony w styczniu 2022. Przez ponad 10 miesięcy zrealizowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy zamówień we współpracy z kilkudziesięcioma partnerami na terenie całego kraju. Wyniki, które osiągnęliśmy były imponujące i utwierdziły nas, że tego typu kolaboracje jak najbardziej mogą istnieć na rynku. Z naszej strony to też nie jest ostatnie słowo w sprawie takich współprac, na podstawie obecnego doświadczenia, szykujemy już kolejną niespodziankę w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zakończenie współpracy z Blow Burgers było świadomą decyzją podjętą z obu stron. Pomimo dobrego przyjęcia burgerów Blowka i zainteresowania ze strony partnerów restauracyjnych, postanowiliśmy skupić się mocniej na innych projektach, które nie wymagają tak dużej atencji i są prostsze w obsłudze i codziennej komunikacji. Tak jak wspominał w swoim video Karol, projekt Blow Burgers nie jest definitywnie zamknięty, jest zawieszony i z dużym prawdopodobieństwem wróci jeszcze jako pop up.

Zachowaliście w swoim portfolio markę burgerów, ale już z inną nazwą - Just Burgers. Czy to oznacza, że dotychczasowi partnerzy Blow Burgers przeszli na Just Burgers?

Nie mamy żadnego partnera, który zgłaszałby swój sprzeciw lub miał obiekcje co do zmiany marki. Z punktu widzenia restauratora nie ma większej różnicy, czy realizują markę x czy y. Rebel Tang jest dodatkowym przychodem dla restauracji, który musimy utrzymywać na odpowiednim poziomie, to jest najważniejsze dla naszych partnerów.

Jakie są plany Rebel Tang na 2023?

Nasz cel na rok 2023 to droga do rentowności i stabilny wzrost. Wiemy z jakimi problemami borykają się nasi partnerzy i naszym zadaniem jest pomagać w ich rozwiązaniu. Co roku mamy listę projektów, które chcemy zrealizować i niestety część z nich musi zostać odłożona w czasie, ponieważ skupiamy się tylko na tych, które obecnie wniosą wartość dla organizacji i naszych partnerów.

Na 100% w nowym roku uruchomimy dwie nowe marki na które już teraz czekają nasi obecni i nowi partnerzy. Realizujemy też nowy projekt artystyczno/influencerski który powinien ujrzeć światło jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Cały czas pracujemy nad dalszym rozwojem naszego IT, bez którego nie moglibyśmy sprawnie i stabilnie skalować biznesu o kolejnych partnerów.

Mamy coraz więcej zapytań od dużych sieciowych podmiotów dotyczących stworzenia wirtualnych konceptów i ich obsługi, jeden z takich projektów już prowadzimy i pierwsze efekty również będą widoczne już w tym roku.

Planów na ten rok mamy bardzo wiele, jednak tak jak wspominałem na początku, nadrzędny cel to droga do rentowności i większość projektów jest podporządkowana pod jego realizację.