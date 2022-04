Czekolada w dostawie. Glovo zdradza, gdzie mieszkają największe łasuchy

Z okazji Dnia Czekolady Glovo podsumowało, jakie rodzaje czekolady wybieramy chętniej, kiedy i w jakich miastach dajemy się skusić na deser z dostawą pod drzwi najczęściej, a także jak wypada pod tym kątem Polska na tle świata.

· Polskimi miastami, które najbardziej kochają czekoladę są Warszawa, Kraków i Wrocław, a godzina 10:00 to czas największego popytu

Największy polski miłośnik czekolady w 2021 roku zamówił wyroby czekoladowe o wartości ponad 5500 złotych

12 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Ten jeden z najpopularniejszych słodkich przysmaków znajdziemy na każdym kroku, zarówno w sklepach, jak i kawiarniach czy restauracjach. Doceniana od setek lat, stała się symbolem kulinarnej rozkoszy, zarówno w wersji deserowej, gorzkiej, mlecznej, białej, a ostatnio także... różowej. Kochamy ją w deserach i ciastach, na ciepło, w połączeniu z owocami, ale także jako szybkie „doładowanie energetyczne”.

Jak zamawiamy czekoladę?

Jak pokazują dane Glovo, najczęściej zamawiamy w dostawie jajka niespodzianki, czekoladę z orzechami oraz klasyczną mleczną. Pik zamówień z hasłem „czekolada” przypada na godzinę 10:00, co pokazuje, że najchętniej decydujemy się na „słodki grzeszek” z samego rana. Największy polski miłośnik czekolady mieszka w Szczecinie - tylko w 2021 roku użytkownik zamówił poprzez Glovo aż 639 produktów zawierających czekoladę i zapłacił za nie ponad 5500 złotych.

Jakie desery z czekoladą zamawiamy najczęściej i które z polskich miast jest „czekoladowym królem”?

Czekolada jest doskonałą słodką przekąską, ale uwielbiamy jej kremowy smak także w deserach. Sztuka cukiernicza nie jest prosta, dlatego naprzeciw wychodzą nam dostawy ulubionych deserów wprost pod drzwi.

Kurierzy Glovo najczęściej dostarczają torcik z białą czekoladą i malinami oraz klasyczny sernik z czekoladową polewą.

W których miastach zamawiamy najwięcej czekolady?

Miastami, w których mieszkają największe polskie łasuchy są Warszawa, Kraków i Wrocław. Tuż za podium znalazła się Łódź i Gdańsk. Co ciekawe, Co ciekawe, Warszawa uplasowała się pod kątem dostaw czekoladowych słodkości w pierwszej dziesiątce, zajmując 6 miejsce spośród 1300 miast rankingu Glovo. W tym rankingu królami czekolady został Madryt, Barcelona i Lizbona.

Rytualne kakao Majów i Azteków

Czekolada jaką znamy ze sklepów jest wyrobem cukierniczym, przygotowywanym z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego lub innego tłuszczu roślinnego i produktu słodzącego. W przypadku czekolady mlecznej, do masy dodawane jest jeszcze mleko. Każdą można wzbogacić o dowolne bakalie, owoce suszone, dekoracje czy nadzienia, zależnie od fantazji i chęci. Nasiona kakaowca pierwotnie były wykorzystywane przez Majów do produkcji napoju dla najbogatszych członków społeczności, który wykorzystywany był także podczas modlitw i rytuałów. Przygotowywany był z roztartych ziaren kakaowca z miodem, chili bądź z kukurydzą. Aztekowie, do podobnych napojów w ich kulturze dodawali suszone płatki kwiatów nadając im tym samym różną barwę.

Czekolada w Europie

Nasiona kakaowca zostały przewiezione do Europy dzięki odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Europejczycy niestety nie wiedzieli jak z nich korzystać, dlatego na wiele lat zostały zapomniane. Uwagę na nasiona kakaowca zwrócił ponownie Hernán Cortés w 1518 roku, jednak dopiero w XVII wieku popularne stały się roztarte ziarna kakaowca, które zostały zalane ciepłą wodą z dodatkiem cukru, tworząc swego rodzaju kakao. Francis Fry z połączonego kakao, cukru i rozpuszczonego tłuszczu kakaowego wylanego do formy uzyskał pierwszą tabliczkę czekolady.

Kaloryczna, ale zdrowa

Niestety, czekolada choć pyszna, ma w sobie sporo kalorii, dlatego należy mieć to na uwadze sięgając po kolejną jej kostkę. Najzdrowszym i najbardziej wartościowym wyborem jest gorzka czekolada. Ma relatywnie niski indeks glikemiczny, dlatego często polecana jest osobom na diecie. Zawiera w sobie sporą dawkę magnezu, cynku i fosforu. Gorzka czekolada to także źródło polifenoli i flawonoli, czyli przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się i rozwój chorób, w tym także chorobie Alzheimera czy Parkinsona. Kilka kostek czekolady dziennie uzupełnia dietę w cenne pierwiastki i dodatkowo zmniejsza ryzyko wielu schorzeń.