Czy na deliverce można jeszcze zarobić? Porozmawiamy o tym na FRSiH

Agata Polityło na FRSiH

Agata Polityło, General Manager, Wolt Polska, weźmie udział w rozmowie "Czy jeszcze można zarobić na deliverce?", która odbędzie się w ramach HORECATRENDS TALKS 2 podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Zastanowimy się:

- Jak kształtuje się obecnie rynek delivery?

- Jak, kiedy, w jakiej proporcji włączać dowozy, żeby osiągnąć sukces?

- Jak kształtować menu pod dowóz?

- Na co jeszcze zwracać uwagę?

Zapraszamy 7 listopada 2023, godz. 13.30-14.45 do hotelu Sheraton w Warszawie.

REJESTRACJA

AGENDA

HORECATRENDS TALKS cykl rozmów z ekspertami HoReCa

Kogo jeszcze usłyszymy podczas HORECATRENDS TALKS? Sesje podzielone zostały na część 1 i część 2. Wszystkie rozmowy z ekspertami poprowadzą nasi dziennikarze HorecaTrends.pl.

HORECATRENDS TALKS 1

Gastronomia w świecie biznesu

Andrea Camastra, szef restauracji Nuta

rozmowę poprowadzi Donata Chruściel

Biznes czy pasja?

Hubert Czwarno, współwłaściciel restauracji PaTaThai

Łukasz Kadziewicz, siatkarz, biznesmen, restaurator, współwłaściciel restauracji PaTaThai

rozmowę poprowadzi Donata Chruściel

Luksus na talerzu w zasięgu ręki?

Łukasz Smoliński, prezes zarządu, właściciel, DESEO

rozmowę poprowadzi Magdalena Brzózka

Jakie koncepty podbijają polski rynek?

Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

rozmowę poprowadzi Anna Wrona



Zawsze na czasie. Jak tworzyć gastronomię na lata nie na sezon?

Marcin Wachowicz, założyciel restauracji AïOLI, MOMU, Le Cabaret

rozmowę poprowadzi Jakub Szymanek

HORECATRENDS TALKS 2



Czego oczekują goście hoteli i dlaczego gościnność już nie wystarcza?

Paweł Chmielnicki, prezes zarządu, dyrektor generalny, Hotele SPA Dr Irena Eris

rozmowę poprowadzi Katarzyna Gubała

Dostawcy sprzętu odpowiadają na pytania: co, gdzie, za ile?

Joanna Sobczyk, prezes zarządu, Winterhalter Polska

rozmowę poprowadzi Jakub Szymanek



Rynek pracy w sektorze HoReCa. Wyzwania, zagrożenia, szanse trendy. Rynek pracy czy rynek pracownika. Jak budować lojalność?

Paweł Wika, dyrektor handlowy, Grupa Progres

rozmowę poprowadzi Katarzyna Gubała

Paweł Koperek, menedżer ds. klientów HoReCa, MAKRO Polska

rozmowę poprowadzi Katarzyna Gubała

Gastronomia to matematyka. Jak wyliczyć to co znajduje się na talerzu i trzymać ceny na wodzy?

Jarosław Uściński, szef kuchni i właściciel restauracji, Moonsfera

rozmowę poprowadzi Anna Wrona