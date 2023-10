Dark kitchen: Co to jest? Jakie są korzyści dla restauratora?

Czym jest dark kitchen?

Co mieści się pod pojęciem "dark kitchen"? Jak tłumaczy Aleksandra Tracz, Account Manager CookCity, dark kitchen to nic innego jak kuchnia służąca do obsługi zamówień głównie na dowóz. W związku z tym takie miejsca nie oferują gościom możliwości zjedzenia na miejscu, a ich działalność skupia się w większości na dostawach. Kuchnie dark kitchen mogą być również wykorzystane jako kuchnie produkcyjne, kuchnie centralne albo do przygotowania cateringu. Nazwa dark kitchen może być używana wymiennie z: ghost kitchen, blind kitchen, cloud kitchen.

Dark kitchen zaczęły rozwijać się wraz z rosnącą popularnością różnorakich aplikacji dowozowych w Polsce (Uber Eats, Glovo, Bolt Food, Pyszne.pl oraz Wolt). Trend rozpoczął się około 8 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Popularność dark kitchen rośnie z roku na rok, wraz ze wzrostem ilości zamówień w aplikacjach (w Polsce około 30% wzrost rok do roku). Jednocześnie bardzo łatwo zauważyć korzyści płynące z prowadzenia dark kitchen, jak mniejsze koszty początkowe, a także niższe bieżące koszty operacyjne czy koszty pracowników (w dark kitchen nie ma obsługi klienta, potrzebne jest jedynie zatrudnienie kucharza). Kolejną zaletą jest elastyczność operacji - wystarczy zmienić profil na platformie i dostosowywać ofertę do popytu. Dużą zaletą jest również szybkość w otwarciu, operowanie kilku brandów na raz i możliwość łatwej optymalizacji. Aleksandra Tracz, Account Manager CookCity

Typy dark kitchen

Istnieje kilka typów dark kitchen:

- tradycyjna dark kitchen (1 brand operowany z kuchni przeznaczonej na dowóz)

- multi-brand dark kitchen (kilka brandów operowanych z tej samej kuchni)

- takeaway dark kitchen - z odbiorem osobistym

- dark kitchen prowadzona przez platformy (Deliveroo, Glovo) - Editions przez Deliveroo, Cookrooms przez Glovo, (Editions - wynajmuje wyposażoną kuchnię i zajmuję się wydawaniem dań)

- dark kitchen prowadzona przez firmy zajmujące się food-real estate (mogą mieć oddzielne kuchnie lub wspólne kuchnie z oddzielnymi stanowiskami). W Polsce food-real estate zajmuje się np. Cookcity.

Dark kitchen w Polsce i na świecie

Jak wymienia Aleksandra Tracz, rynek dark kitchen najbardziej rozwija się w krajach Zatoki Perskiej (Dubaj, Arabia Saudyjska), Azji i Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Europę, to liderami są Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. Europa Środkowo-Wschodnia to rynki wschodzące, które, jak niejednokrotnie zostało udowodnione, wkrótce dogonią, a może nawet przegonią zachód Europy.

Rynek dark kitchen w Polsce rozwija się od kilku lat. Polska jest rynkiem o bardzo dużym potencjale jeśli chodzi o dostawy, szczególnie w największych miastach, na co najlepszym dowodem jest stała obecność 5 dużych graczy międzynarodowych, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej maksymalnie występują 2-3 aplikacje. Niemniej jednak w Polsce dopiero zaczynamy obserwować zmianę trendu z otwierania klasycznych restauracji w porównaniu do inwestycji w miejsce służące jedynie realizacji zamówień z dostawą. Patrząc na trendy światowe, możemy z całą pewnością powiedzieć, że jako Polska jesteśmy na skraju momentu, w którym dark kitchens będą pierwszym wyborem dla inwestorów chcących sprawdzić swój koncept, a także skorzystać z możliwości poniesienia zrównoważonego ryzyka oraz osiągnięcia szybkiego zwrotu z inwestycji (wskaźnik ROI). Aleksandra Tracz, Account Manager CookCity

Gdzie powinno znajdować się dark kitchen?

Wbrew pozorom tego typu obiekty wcale nie muszą znajdować się na obrzeżach miast. Najważniejsza jest okolica kilku km od lokalizacji. Zwraca się uwagę na dane populacyjne, takie jak ilość gospodarstw domowych, liczba mieszkańców, a także bada się popyt na dane typy kuchni oraz rynek restauracyjny. Ważne, żeby utrzymać dobrą równowagę pomiędzy podażą restauracji a popytem na zamówienia.

Jak dobrać lokal na dark kitchen w zależności od konceptu?

Z założenia dark kitchen to przestrzenie o relatywnie niewielkiej powierzchni. Sama kuchnia to przestrzeń wielkości od 12 do 25 mkw. Wielkość lokalu zależy w dużej mierze od preferencji klienta, ale także od tego, co w takiej kuchni chciałbym zmieścić, tzn. od tego, jakich sprzętów kuchennych używa. Jednocześnie operatorzy, którzy chcą prowadzić wiele brandów, muszą wziąć pod uwagę ograniczoną przestrzeń oraz to, aby te marki były do siebie podobne albo ze względu na produkty, albo na technikę przygotowania, aby wykorzystać dostępne urządzenia kuchenne.

Dark kitchen w Cookcity okiem restauratora

Jak działa dark kitchen w praktyce?

Cookcity posiada obiekt na Mokotowie w Warszawie z 22 oddzielnymi kuchniami, gdzie restauratorzy wynajmują kuchnie, a zespół Cookcity odbiera z ich kuchni zamówienia i wydaje kurierom. Dodatkowym atutem jest pomoc Customer Success Managera, który doradza restauratorom na wielu płaszczyznach, aby polepszyć ich wyniki.

W obiekcie od 3 miesięcy działa Walery Waśko, który rozwija brand Cipollino, a niedawno otworzył również drugi brand: Calzone by Cipollino (co idealnie wpisuje się w trend dark kitchen = kilka brandów z małej powierzchni). Walery zajmuje kuchnię o powierzchni 12 mkw.

Zacząłem myśleć o dark kitchen podczas pandemii Covid. Jedyne lokale, które przetrwały te trudne chwile, były albo adaptowane do pracy na dostawę, albo działały tylko na dostawę i odbiór osobisty. Widząc, jak ponad 2000 lokali gastronomicznych w Polsce zamknęło się przez pierwszy rok, zrozumiałem, że otwieranie klasycznej gastronomii jest bardzo ryzykowne. Jedną z zalet otwierania gastronomii w dark kitchen jest niski początkowy kapitał zakładowy. Nie musisz inwestować w remont. Lokale są już gotowe nawet do odbioru kontroli sanepidu. To bardzo ułatwia start. Walery Waśko, właściciel restauracji Cipollino

Jak mówi restaurator, w praktyce praca w dark kitchen jest też lżejsza niż w klasycznej gastronomii. Pracownicy nie mają do czynienia z klientami, ani z kierowcami zewnętrznymi. Wszystkie zamówienia wydaje tak zwany "runner", czyli osoba odpowiadająca za odbiór zamówień z kuchni oraz wydanie ich do odpowiedniego kuriera z konkretnej aplikacji dowozowej. Oszczędności związane są ponadto z obsługiwaną powierzchnią.

Zdecydowaliśmy się na bardzo mały rozmiar lokalu (12 mkw) ze względu na to, że Cookcity oferuję wspólne chłodnię, mroźnię i magazyny, które umożliwiają przechowywanie zapasów poza kuchnią. Pracownicy mają dostęp do wspólnej szatni i kantyny. Obecnie pracuje u mnie tylko jedna osoba na zmianie. W przyszłości prawdopodobnie będą pracować dwie. Walery Waśko, właściciel restauracji Cipollino

Główną część sprzedaży buduje się na współpracy z najbardziej znanymi platformami, takimi jak: Glovo, Uber, Wolt i inne. Reszta sprzedaży odbywa się poprzez własne media (strona internetowa, instagram, Facebook i inne).

- Mamy plany dalej otwierać kolejne punkty w dark kitchen i rozbudować się jako duża sieciówka - zapowiada Walery Waśko.