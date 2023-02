Dark kitchen na stacjach paliw. FoodBandits rozpoczął współpracę z Amic Energy

FoodBandits i Amic Energy

FoodBandits po udanym 6-tygodniowym projekcie pilotażowym na wybranych stacjach Amic Energy, rozszerza współpracę o kolejne lokalizacje. Start-up oferuje model wirtualnych restauracji, a stacje benzynowe zamienią się w ghost kitchen i będą przyrządzać posiłki. To pierwsza tego typu współpraca w Polsce, gdzie stacje staną się restauracjami, a kurierzy będą odbierali z nich gotowe dania i dostarczali do klientów popularnych aplikacji dostaw.

Jedzenie będzie dostępne na 128 stacjach Amic Energy w całej Polsce. W planach jest oferowanie trzech własnych marek: włoska, azjatycka i dietetyczna.

Start-up FoodBandits stworzył koncepty gastronomiczne w postaci wirtualnych restauracji działające wyłącznie na wynos, wykorzystując istniejącą infrastrukturę do stworzenia tzw. ghost kitchen. We własnej kuchni zlokalizowanej pod Warszawą przygotowują dania, a następnie rozsyłają do 7 centrów dystrybucyjnych i dostarczają do punktów partnerskich. Ten model biznesowy daje restauracjom dodatkowe źródło przychodów ze sprzedaży oferty food – tyle że pod markami wirtualnych restauracji.

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni otwartością Amic na innowacje. Nasz start-up rewolucjonizuje branżę gastronomiczną i cieszę się, że dzięki temu partnerstwu będziemy mogli dotrzeć jeszcze szybciej do klientów w całej Polsce z “kuchennymi rewolucjami” i naszymi daniami - powiedział Co-Founder FoodBandits, Jędrzej Franek.

