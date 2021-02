DeliGoo dostarcza w Krakowie i Lublinie

DeliGoo uruchomiło oddziały w Krakowie i Lublinie. Firma jest już obecna w 24 miastach.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 lutego 2021 10:33

Od 2021 roku kurierzy DeliGoo dostarczają zamówienia z restauracji i sklepów w Krakowie. Na początku stycznia firma otworzyła oddział w Lublinie, a w ostatnim kwartale 2020 także w Gdyni, Kielcach i Warszawie. W sumie firma ma już w Polsce 24 oddziały, które prowadzi samodzielnie oraz w modelu franczyzowym. W całej Polsce kurierzy DeliGoo dostarczają jedzenie z ponad 700 restauracji – ogólnopolskich sieci, m.in. Bobby Burger, Da Grasso, Dominium, Falla, Krowarzywa, Manekin, Pierogarnia Stary Młyn, czy Subway, ale też znanych w swoich miastach lokali z tradycjami, takich jak warszawskie Kulturalna, La Sirena, Pizzeria z Nowolipek, Studio Buffo, czy Zapiecek.

DeliGoo realizuje także dostawy ze współpracy z portalem Glodny.pl, a także obsługuje zamówienia z dostawą ekspresową z drogerii Hebe.

– Od blisko roku dostawy to podstawowy sposób zamawiania jedzenia w gastronomii. Ale ekspresowe dostawy na żądanie cieszą się coraz większą popularnością także w przypadku e‑commerce. Dotychczas restauracje oraz sklepy mogły wybierać przede wszystkim między zatrudnianiem własnych dostawców, a korzystaniem z portali i płaceniem im wysokiej prowizji. DeliGoo to trzecie rozwiązanie, łączące najlepsze obu opcji. Dajemy dostęp do technologii i sieci kurierów, którzy są zawsze do dyspozycji. Restauracje i sklepy mogą jednak dalej prowadzić sprzedaż samodzielnie i zachować niezależność – mówi Konrad Dymek, CEO i współzałożyciel DeliGoo.