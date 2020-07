Dobrze obsłużone dostawy szansą na ponadprzeciętny rozwój. Zapraszamy na webinar!

Jak uruchamiać i rozwijać działalność gastronomiczną w dostawie? Jakie działania przyniosą restauracjom sukcesy? Jak budować stabilność biznesu wobec nieprzewidzianych okoliczności? Jak obliczać koszty i optymalizować dowóz, by zwiększyć obroty z kanału delivery? Między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci związani z Pyszne.pl 8 lipca o godz. 10.30 podczas bezpłatnego i ogólnodostępnego webinaru na Horecatrends.pl.

8 lipca o godz. 10.30 Pyszne.pl, wspólnie z redakcją Horecatrends.pl, zaprezentuje "Poradnik skutecznych dostaw". W dniu premiery odbędzie się także ogólnodostępny webinar, podczas którego wraz z ekspertami omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące działalności w kanale delivery. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań!

W webinarze wezmą udział:

• Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający serwisu Pyszne.pl

• Ola Lazar, ekspertka branży foodtech

• Grzegorz Aksamit, wiceprezes Stava

– Jako Pyszne.pl na rynku delivery działamy już ponad 10 lat. Od samego początku staraliśmy się zrozumieć branżę i trendy panujące na tym rynku. W ten sposób udało nam się zgromadzić pewne unikalne know-how, którym chcielibyśmy się podzielić z restauracjami – mówi Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający serwisu Pyszne.pl.

– Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy podzielić się wiedzą i stworzyć poradnik, który pozwoli restauracjom rozpocząć, ale też zoptymalizować dowóz, tak by zwiększyć obroty z tego kanału – dodaje.

W poradniku oprócz odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoczęcia dowozu, jego optymalizowania, wyliczania kosztów i stref dostaw, znajdą się także informacje dotyczące sposobów dotarcia do klientów czy budowania marki online. Eksperci Pyszne.pl opowiedzą także o trendach na rynku, którymi warto sugerować się przy rozwoju dostaw. Ważną częścią poradnika są też wskazówki restauratorów czy proste rady na rozwój dostaw.

W trakcie webinaru aktywny będzie specjalny moduł do zadawania pytań. Zachęcamy restauratorów do aktywnego udziału.

– Poradnik, który przygotowaliśmy, mimo że jest obszerny, nie wyczerpuje w całości tematu dostaw. Mamy nadzieję na uczestnictwo w czasie webinaru, na pytania i kwestie, z którymi mierzą się restauratorzy. Podczas webinaru chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania. Liczymy na aktywne uczestnictwo – zaprasza Arkadiusz Krupicz.

Szansa na ponadprzeciętny rozwój

– Ostatnie wydarzenia uwydatniły znaczenie dowozów jako źródła zysków. Koronawirus zatrzymał nas na chwilę, ale tym samym dał nam szansę na przemyślenie dotychczasowych działań, wyciągnięcie wniosków i reorganizację biznesu. Dowóz był od wielu już lat silnie rozwijającą się gałęzią gastronomii, ale dopiero ostatnie miesiące utwierdziły nas w przekonaniu, że nie tylko może, ale powinien być jednym ze źródeł dochodów restauracji – podkreśla Arkadiusz Krupicz w słowie wstępu do Poradnika.

Jak przyznaje, w ciągu 10 lat działalności Pyszne.pl, serwisowi zaufało 2,5 mln użytkowników oraz ponad 8 tys. restauracji z całej Polski. - Ponad 40 mln przetworzonych zamówień pozwoliło nam na zbudowanie głębokiej, opartej na danych ekspertyzy. Od dawna nosiliśmy się z zamiarem stworzenia przewodnika stanowiącego zbiór najważniejszych informacji, które w spójny i klarowny sposób pozwolą restauratorom pogłębić swoją wiedzę i wdrożyć nowe rozwiązania – dodaje.

Zdaniem Oli Lazar, ekspertki branży foodtech, analizującej trendy styku jedzenia i technologii, założycielki akceleratora FoodForward, która wypowiedziała się w Poradniku, jeszcze kilka lat temu w biznesplanach większości restauracji mogło nie być pozycji delivery (dostawy jedzenia do klienta) i pick up (odbioru osobistego przez klienta w restauracji), ale teraz – bardziej niż kiedykolwiek – opłaca się je mieć i rozwijać.

– O ile obroty branży gastronomicznej w Polsce do 2019 r. rosły o kilka procent rocznie, to segment dostaw rozwijał się wielokrotnie szybciej, według różnych szacunków nawet do 40–50 proc. rocznie. Dobrze obsłużone dostawy to szansa na ponadprzeciętny rozwój – mówi.

– Mówi się, że restauracje, które odnoszą sukces, to po prostu te, które umieją dbać o swoich gości, rozumieją ich gusta, oczekiwania i przyzwyczajenia. Nowym przyzwyczajeniem staje się zaś wygoda, szybkość obsługi oraz dostęp do produktów i usług na żądanie. Taka powinna też być współczesna gastronomia. Oderwanie usługi gastronomicznej od lokalu gastronomicznego po to, żeby móc towarzyszyć klientowi tam, gdzie on tego potrzebuje, jest nową normalnością w trzeciej dekadzie XXI w. – dodaje Ola Lazar w Poradniku.