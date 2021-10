Dostawy żywności rosną w siłę. Deliveroo podnosi prognozę wzrostu

Wartość zamówień brutto realizowanych przez Deliveroo zwiększyła się w III kwartale o 58 proc. rok do roku. Start-up uaktualnił swoją całoroczną prognozę wzrostu.

Autor: Reuters Data: 20 października 2021 14:29

Brytyjski start-up zajmujący się dostawami żywności poinformował, że ​​spodziewa się w 2021 roku wzrostu wartości transakcji brutto o 60-70 proc. Wcześniej prognozowano wzrost w przedziale od 50 do 60 proc.

Nowa usługa Deliveroo Hop

Jak podkreślił cytowany przez Reuters założyciel i dyrektor generalny Deliveroo Will Shu, firma w okresie od lipca do września poczyniła znaczne postępy, włączając w to uruchomienie nowej usługi szybkiej dostawy artykułów spożywczych o nazwie Deliveroo Hop.

„Chociaż jesteśmy świadomi potencjalnych zakłóceń makroekonomicznych związanych z pandemią, spodziewamy się dalszych dobrych wyników w pozostałej części roku i zwiększamy naszą całoroczną prognozę wzrostu GTV” - powiedział Shu.