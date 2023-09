Dyskontowy gigant będzie dostarczać gorącą pizzę. Rzuca wyzwanie Domino's

Aldi uruchamia usługę dostawy gorącej pizzy w trzech miastach

Nowa oferta Ultimate Takeaway, która według Aldi jest inspirowana dostawami pizzy z sieci Domino's, składa się z trzech opcji: The Meaty One, obejmującej klopsiki wieprzowe, kiełbasę i pepperoni; The Banger z dodatkami, w tym chorizo; oraz grillowany kurczak i bekon na wynos w stylu teksańskim. Wszystkie pizze są w rozmiarze średnim, czyli 11,5 cala, i kosztują 3,99 GBP za sztukę.

Klienci mogą zarezerwować planową dostawę maksymalnie dwóch pizz na nowej, dedykowanej stronie internetowej pod adresem aldipizzadelivery.co.uk. Usługa zostanie uruchomiona 3 października, a terminy dostaw będą już dostępne z wyprzedzeniem. Nie ma w niej opłaty za dostawę, co oznacza, że ​​pizza kosztuje tyle samo, co w sklepach Aldi.

Nowa usługa dowozu w Aldi

Usługa jest dostępna dla wybranych obszarów kodów pocztowych w Manchesterze, Cardiff i Edynburgu i pokrywa się z pierwszymi tygodniami studiów uniwersyteckich. Rozumie się, że będzie ona dostępna jedynie w krótkim okresie, aby promować nową gamę pizzy jako tańszą alternatywę dla Domino's.

Aldi nie wskazał zewnętrznego dostawcy usług dostaw.

Od 9 października nowa oferta będzie dostępna także w sklepach Aldi w całym kraju.

"W obliczu gwałtownie rosnących cen dań na wynos jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania klientom pysznej pizzy za ułamek ceny drogich sieciówek" - powiedziała Julie Ashfield z Aldi UK. "Wysokiej jakości składniki i przystępna cena produktów Ultimate Takeaway bez wątpienia zmienią wyobrażenie ludzi o pizzy z supermarketu."

Aldi w Wielkiej Brytanii

Aldi UK właśnie otworzył w Woking w południowej Anglii swój tysięczny sklep w Wielkiej Brytanii.

Należąca do Aldi Sud spółka Aldi UK jest czwartą co do wielkości grupą supermarketów w Wielkiej Brytanii, po Tesco, Sainsbury's i Asda. Według firmy Kantar jego udział w rynku wynosi ponad 10%.