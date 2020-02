Easycatering rozszerza ofertę dla klientów prywatnych

Od 2020 roku usługa Easycatering otwiera się na klientów prywatnych, którzy mogą zamawiać cateringi na wesela, chrzciny oraz inne uroczystości. Do końca 2019 roku z usługi mogli skorzystać tylko klienci biznesowi.

Autor: horecatrends.pl Data: 18 lutego 2020 09:30

– Przed Easycatering współtworzyłem firmę zajmującą się zamawianiem jedzenia online i jego dostawą z restauracji w 30 minut. – mówi Tomek Woźniak, prezes zarządu Easycatering.

– Dzięki temu doświadczeniu zobaczyłem lukę na rynku w cateringu B2B. Byli klienci, którzy zamawiali duże ilości sałatek czy kanapek, których kurier nie mógł zmieścić w swoim plecaku. Cała operacja była skomplikowana pod względem logistycznym. Nie było usługi rozłożenia zamówienia u klienta, dostarczenia naczyń i stołów a na koniec sprzątnięcia. Dlatego zdecydowałem się na założenie platformy dedykowanej tylko dla cateringu, która spełni oczekiwania klientów charakterystyczne dla tej branży. Obecnie 90% współpracujących z nami partnerów to firmy cateringowe a tylko 10% to restauracje, które jako działalność dodatkową traktują catering. Jednak zanim założyłem Easycatering sprawdziłem, jak to wygląda za granicą. Jedną z pierwszych tego typu platform jest Ezcater z USA. Rok 2019 dla naszej branży był pod znakiem pierwszych akwizycji. Do Francji wszedł Ezcater, kupując lokalny GoCater, w Niemczech Lemoncat został przejęty przez Caterwings założony przez Rocket Internet, z kolei londyńskie City Pantry zostało przejęte przez giganta Just Eat – dodaje.

Easycatering został założony pod koniec 2017 roku. Obecnie działa w 9 miastach w Polsce. Oferuje usługę Concierge, czyli kompleksową organizację cateringu dedykowaną dla klientów biznesowych oraz możliwość samodzielnego wyszukania firm cateringowych jak hoteli na booking.com – ta usługa jest dedykowana głównie dla mniejszych firm i klientów prywatnych.

Przez ponad 2 lata Easycatering obsłużył ponad 150 firm zarówno polskich, jak i międzynarodowych np.: Accenture, ING, czy Allegro oraz topowych startupów m.in. Booksy czy Znany Lekarz (Docplanner).

Od tego roku usługa została rozszerzona również dla klientów prywatnych, którzy mogą zamawiać cateringi na wesela, chrzciny oraz inne uroczystości.