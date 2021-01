Emisja akcji Stava S.A. na ostatniej prostej

Stava, wiodąca franczyza gastro-kurierska, niedługo zamyka emisję akcji. Pozyskane środki pozwolą jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój sieci franczyzowej w Polsce i Europie. Do końca emisji zostało 5 dni.

Autor: materiał prasowy Stava Data: 12 stycznia 2021 08:44

- Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy już nam zaufali. Wasze zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne. Pomimo wszystkiego co już osiągnęliśmy, jesteśmy wciąż dopiero na początku dowozowej rewolucji i mamy przekonanie, że najlepsze dopiero przed nami. Dzięki środkom od inwestorów będziemy mogli w szybkim tempie poszerzyć zasięg tej rewolucji na całą Europę - mówi Paweł Aksamit, prezes zarządu Stava S.A.

Wszystkie informacje na temat emisji oraz Stava można znaleźć na stronie akcje.stava.pl. Jeszcze przez kilka dni można na niej również złożyć zapis na akcje. Planowane zakończenie emisji nastąpi 17.01.2021 roku lub w momencie zebrania założonej kwoty.

Do tego czasu wszyscy inwestorzy, którzy już złożyli zapis na akcje, lecz go nie opłacili mają czas na finalizację transakcji. Również nowi inwestorzy mogą w tym czasie składać zapisy i je opłacać. Aby zapis był ważny, środki pieniężne za akcje muszą zostać zaksięgowane na rachunkach spółki najpóźniej w dniu 17 stycznia 2021 roku. Ze względu na to, że koniec emisji wypada w niedzielę, w praktyce może być konieczne zlecenie przelewu na kilka dni wcześniej. Zapisy można również opłacać online.

Stava ma obecnie 31 oddziałów franczyzowych w 27 miastach w całej Polsce. Codziennie realizuje tysiące dostaw posiłków z restauracji oraz zakupów ze sklepów. Współpracuje z największymi markami rynku gastronomicznego (m. in. McDonald’s, Grupa AmRest, Grupa Sfinks) i handlowego (sieć Stokrotka, PointPack S.A.) jak i setkami niezależnych restauracji oraz sklepów.

Firma ma stabilny i rentowny model biznesowy, dzięki któremu rośnie w szybkim tempie. W 2020 roku przychód sieci ze sprzedaży usług kurierskich (tj. łączny przychód partnerów franczyzowych Stava oraz samej spółki) wyniósł ponad 17 mln zł, przekraczając znacząco plany.

We wszystkich lokalizacjach Stava realizuje bezpieczne dowozy zakupów i jedzenia według najwyższych standardów sanitarnych, zgodnych z zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk dla dostaw posiłków, który został zaaprobowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.