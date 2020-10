Food delivery brata się z handlem w czasach pandemii

Już nie tylko dowóz posiłków z restauracji. Duże firmy food delivery podczas pandemii rozszerzyły zakres usług o dowozy podstawowych zakupów spożywczych czy artykułów gospodarczych. W ostatnich miesiącach we współpracę taką weszło kilka dużych sieci handlowych, jak Biedronka, Żabka czy SPAR.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 23 października 2020 06:29

Pierwszą firmą food delivery, która jasno zakomunikowała chęć realizowania dowozów zakupów ze sklepów było hiszpańskie Glovo. Przypomnijmy, że firma weszła do Polski w sierpniu 2019 r., przejmując PizzaPortal.pl i mając już doświadczenia z sieciami handlowymi na innych rynkach.

Na początku kwietnia rozpoczęto oficjalną współpracę z Carrefourem. Konsumenci zyskali możliwość zamawiania zakupów ze sklepów Carrefour Express w 7 miastach: Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Produkty można było wybierać spośród zamieszczonej w aplikacji listy ponad 800 artykułów z 58 sklepów.

– Cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć oficjalną współpracę z Carrefour w Polsce. Jest to dla nas duży krok i rozwój w segmencie dostaw spożywczych. Od zawsze naszym celem jest to, by użytkownicy mogli robić codzienne zakupy szybciej, płynniej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie teraz, kiedy potrzebujemy tego jeszcze bardziej – mówiła Maria Raszdorf, Marketing Manager w Glovo.

W kwietniu Glovo ogłosiło, że dowiezie zakupy również z Biedronki. Oferta dostępna przez aplikację bazowała już na asortymencie około 1000 produktów najczęściej kupowanych przez klientów dyskontu. Klienci mogli kupować produkty w tych samych cenach i z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji.

– Wierzymy, że Glovo wykonuje usługę, której w tej chwili poszukuje coraz większa liczba klientów Biedronki. Ta współpraca zapewnia możliwość dotarcia do naszych klientów nowymi drogami, nie wpływając na komfort zakupowy naszych klientów w sklepach – mówił wówczas Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

W maju dostawy zakupów ze sklepów rozpoczęła franczyza gastro-kurierska Stava. Obecnie firma współpracuje z sieciami handlowymi oraz niezależnymi przedsiębiorcami. Jak uważa Grzegorz Aksamit, wiceprezes Stava, wiosną, a więc na początku pandemii, zainteresowanie dowozami zakupów zostało w dużej mierze niewykorzystane przez sieci handlowe, ponieważ nie były do tego jeszcze przygotowane. Obecnie sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej.

– Ze względu na zaostrzanie ograniczeń przez rząd szybko będziemy skalowali współpracę na całą Polskę. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby praktycznie z dnia na dzień uruchamiać kolejne sklepy. Dostępne są dwa modele: ad hoc, czyli dostawa w 2 lub 3h od złożenia zamówienia i dostawa w oknach godzinowych – tłumaczy.

Po Glovo i Biedronce kolejna duża współpraca food delivery z siecią handlową została ogłoszona na początku sierpnia. Rozpoczął się program pilotażowy Uber Eats i Żabka. Użytkownicy aplikacji zyskali dostęp do oferty artykułów spożywczych z wybranych sklepów Żabki w Warszawie i Poznaniu.

– Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty z Żabki z dostawą pod wskazany adres. To kontynuacja pilotażu dotychczasowej usługi „Żabka do domu”, którą uruchomiliśmy kilka miesięcy temu. Dzięki usłudze klienci z Warszawy i Poznania, a niebawem z kolejnych miast, będą mieć zapewniony szybki dostęp do ulubionych produktów z oferty Żabki i przekąsek na ciepło Żabka Café. Produkty mogą zamawiać przez aplikację, a zakupy będą dostarczane nawet w pół godziny – zachwalał Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu Żabka Polska.