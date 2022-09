Foodsi pozyskało 6 mln zł. W start-up zainwestował m.in. założyciel Pyszne

Polski startup Foodsi, który rozwija platformę umożliwiającą kupowanie nadwyżek jedzenia z restauracji, piekarni i sklepów, pozyskał 6 mln zł w rundzie seed. Finansowanie zapewniły m.in. fundusze CofounderZone i Satus Starter oraz doświadczeni inwestorzy prywatni, m.in. założyciele Pyszne.pl. Pozyskane środki pozwolą spółce zwiększyć ogólnopolskie dotarcie do nowych użytkowników i lokali, a także przygotować procesy oraz aplikację mobilną do ekspansji zagranicznej.

Foodsi to startup, który pomaga w walce z marnowaniem żywności w duchu zero waste. Spółka stworzyła platformę, która pozwala lokalom gastronomicznym oraz sklepom sprzedawać nadwyżki jedzenia. Dzięki niej klienci mogą nabyć produkty, płacąc nawet 30% ceny wyjściowej. Natomiast lokale nie muszą wyrzucać niesprzedanych posiłków i zyskują dodatkowe źródło przychodów, a także zupełnie nowych klientów. Użytkownicy mogą wybierać spośród ofert ponad 3 tys. lokali w całej Polsce (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Trójmieście) i zarezerwować w kilka sekund wybraną przez siebie paczkę. Ta będzie dostępna do odbioru tego samego lub kolejnego dnia przed zamknięciem lokalu. Zawartość paczki jest zawsze niespodzianką i zależy od obowiązującego menu, bądź regularnej sprzedaży w konkretnym punkcie.

Startup założony w roku 2019 przez Mateusza Kowalczyka (CEO) i Kubę Fryszczyna (CTO) przyciągnął do dzisiaj ponad 800 tysięcy użytkowników aplikacji mobilnej, z czego ponad 500 tys. dołączyło w ciągu ostatniego roku. Założyciele sami pracowali w restauracjach w Kopenhadze i Warszawie, dlatego też poznali problem marnowania od kuchni. Od początku działalności Foodsi konsumenci uratowali ponad 850 tysięcy paczek z jedzeniem. W ciągu roku liczba punktów dostępnych w aplikacji zwiększyła się trzykrotnie. Partnerami Foodsi są między innymi restauracje, piekarnie, cukiernie, kawiarnie oraz sklepy spożywcze. Wśród nich są znane w Polsce marki takie jak Salad Story, Pasibus, Thai Wok, Piekarnie Oskroba, Cofix, restauracje Olimp, stacje paliw AVIA, Koku Sushi, a także lokalne sieci jak Aromat i Batida w Warszawie. Co ciekawe w Foodsi uratować można nie tylko jedzenie. Oferta aplikacji poszerzyła się o kwiaciarnie, sklepy z roślinami doniczkowymi oraz kosmetykami. Znajdzie się także coś dla właścicieli zwierząt, którzy mogą upolować paczkę z karmą dla swoich pupili w niższej cenie.

Arkadiusz Krupicz inwestuje w Foodsi

Dzięki swojemu doświadczeniu na rynku gastronomicznym wiem jak dużym problemem dla restauracji jest marnotrawienie jedzenia. Ponadto coraz częściej klienci oczekują od firm zdecydowanych działań pro-ekologicznych preferując firmy, które adresują ten temat w swoim podejściu. Aplikacja Foodsi doskonale wpisuje się w ten trend dając partnerom sprawdzone narzędzie, pozwalające nie tylko na ograniczenie marnowania, ale również dotarcie do nowych klientów i promocję swojej marki. Prawie milion uratowanych za pośrednictwem Foodsi paczek jest najlepszym dowodem potrzeby rynkowej oraz kompetencji zespołu prowadzonego przez Mateusza i Kubę. Cieszę się, że będę mógł wspierać Foodsi jako Business Angel Arkadiusz Krupicz, Country Manager Pyszne.pl

Teraz Foodsi pozyskało 6 mln zł w rundzie seed, której przewodził fundusz CofounderZone, przy udziale Satus Starter oraz aniołów biznesu – w tym m.in. Arkadiusza Krupicza i Piotra Czajkowskiego, założycieli Pyszne.pl. W ubiegłym roku Foodsi pozyskało 1,1 mln zł w rundzie finansowania, której przewodził fundusz AIP Seed. Dzięki temu spółka stworzyła nową aplikację mobilną, zmieniła branding i postawiła na zbudowanie solidnej trakcji. Efektem tego, liczba dostępnych lokali wzrosła trzykrotnie, a ilość użytkowników urosła ponad 2,6-krotnie. Wcześniej startup rozwijał się ze środków własnych założycieli oraz reinwestycji przychodów.

Pozyskane środki pomogą Foodsi w dalszym rozwoju platformy. Jeszcze w tym roku partnerzy zyskają nowe funkcje analityczne oraz automatyzujące udostępnianie ofert, dzięki czemu będą mogli ratować jeszcze więcej jedzenia, które zaoferują użytkownikom. Zmiany produktu nie ominą również użytkowników, dla których aplikacja stanie się jeszcze wygodniejsza. Foodsi planuje dalszą ekspansję w Polsce, a w przyszłym roku zamierza otworzyć działalność na nowych rynkach.