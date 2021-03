Ghost Burger - nowa wirtualna burgerownia ghost kitchen

W czasie pandemii, kiedy restauracje nie mogą przyjmować swoich gości stacjonarnie, coraz większą popularnością cieszą się lokale „wirtualne” typu ghost kitchen. Mr. Pancake i Pizza Boys/FoodX poszerzyło portfolio o markę wyłącznie na delivery - burgerownię Ghost Burger.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 marca 2021 10:09

Czym jest Ghost Kitchen? Założenie jest bardzo proste - są to restauracje, które działają tylko w opcji zamówień i dostaw, najczęściej samodzielnie, w miejscach, w których znajduje się sama kuchnia i punkt odbioru. Zdarza się, żę są to zupełnie nowe restauracje. Najczęściej jednak lokale typu ghost kitchen powstają jako kolejne brandy już istniejących, silnych restauratorów. Tak właśnie jest w przypadku Ghost Burger by Mr. Pancake i Pizza Boyz.

- Branża gastronimiczna jest jedną z tych, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii i nawet takie brandy jak nasz odczuwają jej skutki. Dość szybko zauważyliśmy, że kluczem do sukcesu jest większa dostępność opcji delivery, aby temu sprostać pracujemy z największymi na rynku partnerami, ale po niemal pół roku zdecydowaliśmy się zrobić kolejny krok w rozszerzeniu swojej działalności – uruchamiamy kolejny brand, burgerownię Ghost Burger. Burgery to drugi po pizzy najpopularniejszy rodzaj jedzenia w dostawach, a my mamy spore doświadczenie w tym segmencie. To też pierwszy krok w rozwoju naszej własnej działalności delivery. Niebawem otworzymy lokal stricte typu ghost kitchen, który pozwoli nam poszerzyć promień dostaw o kolejne dzielnice Warszawy. Z marką Ghost Burger startujemy pilotażowo w Warszawie, z planem wprowadzenia do całej sieci franczyzowej - mówi Piotr Śliwa, współwłaściciel restauracji Mr. Pancake i Pizza Boyz.

Ghost Burger to bułki maślane wypiekane samodzielnie według receptury MONKA, Moniki Dąbrowskiej zwyciężczyni Hell’s Kitchen i mięso dostarczane przez Jatka Butchery, lokalnego, kraftowego rzeźnika.

Burgery przygotowane zostały metodą smash burger, dzięki czemu będą komfortowe w jedzeniu w każdych okolicznościach.

W menu dostępnych będzie sześć burgerów od klasycznych, poprzez pikantne i niestandardowe wariacje.

-Nie zapomnieliśmy oczywiście o naszej unikalnej identyfikacji, dlatego premierowo w Ghost Burger wprowadzamy nowe, bardzo kolorowe sosy o oryginalnych smakach. Wszystkie burgery będą dostępne w wariancie mięsnym lub wegetariańskim, w zestawach z trzema rodzajami frytek. Zamówienia można składać bezpośrednio w lokalu w Warszawie lub za pośrednictwem popularnych platform delivery - podaje marka.