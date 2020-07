Glovo: chcemy jeszcze mocniej rozwijać usługi na polskim rynku

PizzaPortal.pl po 10 latach na polskim rynku ostatecznie zakończyła działalność pod dotychczasową marką. Teraz jej funkcjonalności dostępne są w aplikacji Glovo. Dla nowych użytkowników oznacza to większą gamę dostępnych restauracji, a także możliwość korzystania z usług kurierskich oraz zakupów z dostawą do domu.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 30 lipca 2020 11:31

Zamknięcie PizzaPortal.pl jest ostatnim etapem procesu wdrażania zmian przez Glovo po wykupieniu portalu w sierpniu 2019 roku. Glovo to najpopularniejszy hiszpański agregator założony w 2015 roku w Barcelonie. Dotychczas obie aplikacje działały równolegle przy stopniowym wygaszaniu strony i aplikacji PizzaPortal.pl, która jeszcze do 27 lipca była aktywna na terenie Warszawy. Teraz do dyspozycji użytkowników jest aplikacja Glovo, która przejęła funkcjonalność PizzaPortal.pl.

Glovo posiada własną flotę dostawców oraz portfolio partnerów w ramach różnorodnych kategorii produktowych. Dzięki temu oferuje użytkownikom wachlarz usług obejmujący, obok zamawiania jedzenia, możliwość ekspresowego zamówienia i dowiezienia ubrań, leków lub zakupów spożywczych.

Polscy konsumenci przyzwyczajeni są do aplikacji specjalizujących się w dowozie jedzenia, takich jak PizzaPortal.pl. - Jesteśmy pewni, że funkcjonalności oferowane przez Glovo, m.in. możliwość zamówienia dowolnego produktu w obsługiwanym mieście i dostawę w ciągu godziny, dostarczenie zakupów spożywczych z popularnej Biedronki czy przywiezienie zapomnianych kluczy, zostaną docenione przez nowych użytkowników – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska. – Teraz, gdy działamy już w 100 procentach jako Glovo, chcemy jeszcze mocniej rozwijać te usługi na polskim rynku – dodaje.

Firma jest obecna w ponad 650 miastach w 22 krajach, ma ponad 2,5 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie, 50 000 aktywnych kurierów i ponad 50 000 stowarzyszonych partnerów na całym świecie. W Polsce aplikacja działa w 32 miastach, poza Warszawą m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni czy Lublinie.