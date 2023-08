Glovo i Kontigo łączą siły, aby zapewnić dostawy produktów beauty

Coraz więcej Polaków kupuje kosmetyki w internecie

Według raportu Gemius "E-commerce w Polsce 2022", Polacy coraz częściej korzystają z zakupów online ze względu na całodobową dostępność, nieograniczony wybór i atrakcyjne ceny w porównaniu do sklepów stacjonarnych. Liczba internautów w Polsce wzrosła do 30 mln, z czego aż 77% robi zakupy online. Wśród najczęściej nabywanych produktów znajdują się kosmetyki i perfumy, które są kupowane przez 65% osób dokonujących zakupów online. Dzięki współpracy Glovo i Kontigo użytkownicy mogą zamówić produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne z ekspresową dostawą do domu w 14 miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Opolu, Tarnowie, Toruniu, Tychach, Czeladzi czy Bielsko-Białej.

Dotychczas najczęściej zamawianymi produktami z kategorii beauty w Polsce były szampon odbudowujący i maska do włosów, jednak wraz z rozszerzeniem oferty proporcje mogą się znacząco zmieniać. Globalnie w Glovo najczęściej zamawiany jest tusz do rzęs i waciki do demakijażu. Klienci doskonale wykorzystują dostępną ofertę kosmetyczną w Glovo zarówno w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, jak i w codziennych zakupach, doceniając wygodę i szybkość realizacji zamówień.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Glovo stale rozszerza ofertę e-retail

Misją Glovo jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. W tym celu, platforma dynamicznie rozwija swoją sieć partnerów i rozszerza ofertę e-retail o nowe kategorie. Od 2022 roku liczba sklepów współpracujących z platformą wzrosła dwukrotnie, umożliwiając użytkownikom zamawianie różnorodnych produktów. Dzisiaj użytkownicy Glovo w Polsce mogą zamówić artykuły wyposażenia wnętrz, jedzenie i zabawki dla zwierząt, kwiaty, kosmetyki, ubrania, wyroby cukiernicze, artykuły biurowe czy gadżety z sex shopów.

W innych krajach europejskich Glovo współpracuje z takimi top markami jak Douglas, Primor, Lush czy Kiko Milano.