Glovo inwestuje w Q-Commerce

Glovo ogłasza start nowego obszaru działalności biznesowej: Q-Commerce. To pionierskie rozwiązanie prowadzące do trzeciej generacji branży commerce. Dzięki niemu firma zrealizuje dostawy dowolnych artykułów zamówionych za pośrednictwem aplikacji w przestrzeni miejskiej w maksymalnie pół godziny

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 17 grudnia 2020 13:49

Q-commerce to system szybkiego handlu, który dzięki partnerstwu i współpracy z największymi sieciami handlowymi, jak Empik, Biedronka czy Auchan, umożliwia użytkownikom niemal nieograniczone dostawy wprost do domów. Rozwiązanie obejmuje nie tylko artykuły spożywcze i restauracyjne dania, ale cały asortyment sklepów: od zabawek, po płyty, książki, żywe kwiaty czy lekarstwa.

– W ramach Q-Commerce, zobowiązaliśmy się do realizacji zamówień w czasie do 30 minut lub mniej. Wprowadzenie tego rozwiązania w Hiszpanii, a następnie rozszerzenie funkcjonalności na resztę Europy i kraje afrykańskie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, to ważny krok w rozwoju naszej oferty, na który czekamy z niecierpliwością– zaznacza Daniel Alonso, Global Director Q-Commerce w Glovo.