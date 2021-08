Glovo o dark stores: Naszym celem jest pozycja lidera (wywiad)

Pierwszy magazyn Glovo Express już działa. O najbliższych planach hiszpańskiego gracza branży delivery na rynku dark stores opowiada Bartosz Prokopowicz, menedżer ds. Q-Commerce.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 18 sierpnia 2021 16:16



Horecatrends.pl: W Warszawie ruszył już pierwszy magazyn Glovo. Które miasta będą następne?

Bartosz Prokopowicz, menedżer ds. Q-Commerce Glovo: W pierwszym etapie skupimy się na 6 kluczowych dla nas miastach. Oprócz Warszawy są to Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk i Poznań. Chcemy, aby wszystkie zostały uruchomione w ciągu najbliższych tygodni.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak wygląda logistyka w dark stores?

Nasi specjalnie przeszkoleni pikerzy w ciągu kilku minut przygotują każde zamówienie i pozostawią gotowe do odbioru dla kurierów. Nasze doświadczenie operacyjne pozwala nam być niezwykle skutecznym w przydzielaniu dowolnego zamówienia kurierowi. To właśnie jest klucz do skrócenia czasu dostawy.

Jakim asortymentem dysponują magazyny?

Będziemy oferować do 3000 różnych podstawowych produktów, aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych użytkowników. Asortyment jest podobny do lokalnego sklepu spożywczego: FMCG, napoje, mrożonki, nabiał, piekarnia, higiena osobista itp. Różnica polega na ilości różnych produktów w każdej kategorii. Będziemy mieli trochę mniej marek i wariantów opakowań w porównaniu z typowym supermarketem, ale nasza oferta będzie wszędzie jednolita.

Jaką pozycję chcecie zająć w segmencie dark stores?

Naszym celem jest pozycja lidera rynkowego - przewag konkurencyjnych upatrujemy w silnej marce, którą konsumenci kojarzą już np. z dostawami produktów spożywczych, kompetencjach operacyjnych jakie nabyliśmy do tej pory w Polsce oraz doświadczeniach z innych krajów, gdzie tego typu rozwiązania proponowane przez Glovo są dużym sukcesem.