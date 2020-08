Glovo podsumowało pierwszy rok w Polsce. Konsumenci pokochali zamawianie jedzenia!

32 miasta i 3747 punktów partnerskich w 365 dni – tak wyglądała ekspansja na polski rynek marki Glovo, która przejęła w ub. roku serwis PizzaPortal.pl. Obecnie aplikacja ma już ponad milion pobrań w Polsce.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 21 sierpnia 2020 11:04

Rodzimym rynkiem Glovo jest Hiszpania. To właśnie tam, 5 lat temu, powstał start-up, który z czasem poszerzył swoją działalność na kolejne kraje. Glovo to aplikacja umożliwiająca zamówienie dowolnego produktu w obsługiwanym mieście i jego dostawę w ciągu maksymalnie godziny. Firma posiada 5,5 mln użytkowników oraz 16 tys. punktów partnerskich. Obecnie Glovo działa w 650 miastach w 22 krajach na obszarze Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Firma zatrudnia globalnie ponad 1200 pracowników, z czego ponad 400 osób w centrali zlokalizowanej w Barcelonie, a kolejne 50 tys. osób współpracuje z platformą zarobkowo.

Glovo weszło do Polski w sierpniu ub. roku, przejmując PizzaPortal.pl. Właściciel serwisu AmRest Holdings zbył 100 proc. udziałów w PizzaPortal.pl za łączną kwotę 30 mln EUR plus 5 mln EUR kwoty warunkowej. Obecnie Glovo ma już ponad milion pobrań i jest dostępna dla użytkowników w 32 polskich miastach z własną flotą kurierów, a usługi dostarcza łącznie 3747 punktów partnerskich – sklepów, restauracji czy marketów. Baza partnerów jest regularnie poszerzana, a do Glovo dołączają kolejne restauracje, sklepy i punkty usługowe.

W kwestii dostawy najistotniejszy jest czas. W USA, gdzie rynek dostaw jest najbardziej rozwinięty, statystyczna długość dostawy to 44 minuty. W Glovo w Polsce średnio zamówione jedzenie dostarczane jest w ciągu 36 minut. To doskonały wynik biorąc pod uwagę czas dostawy na rynku, który oscyluje w granicach 1 godziny.

Najgłodniejszy użytkownik Glovo mieszka w Warszawie, złożył łącznie 536 zamówień zarówno z restauracji jak i ze sklepów spożywczych. Rekordzista zrealizował 34 dostawy w ciągu jednego dnia.

W ciągu roku Glovo może pochwalić się także statystykami na temat najczęściej wybieranych polskich zamówień. Na jakie jedzenie Polacy decydują się najczęściej? Jak się okazuje, czołówka zamówień jest mocno zróżnicowana. Dużą popularnością cieszą się fast foody ze znanych restauracji szybkiej obsługi, dania kuchni amerykańskiej, azjatyckiej czy kuchnia wege.

- Pierwszy rok w Polsce był dla nas niezwykle intensywnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Ponad milion pobrań aplikacji, obecność w 32 miastach i ponad 3 700 punktów partnerskich, a także budowa własnej floty, stworzenie zgranego zespołu i rozbudowa centrum technologicznego – to cele, które udało nam się osiągnąć, ale nasze plany sięgają znacznie dalej – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska. – Polska jest niezwykle dynamicznym, chłonnym, a przede wszystkim ciekawym rynkiem, który daje ogromne możliwości rozwojowe na wielu płaszczyznach. Mamy ambicje, poparte doskonałym produktem, aby w kolejnych latach stać na rynku aplikacją pierwszego wyboru, odpowiadającą na prawie każdą potrzebę wymagającą szybkiej dostawy – dodaje.

Jedzenie i nie tylko. Segment delivery coraz mocniejszy

Polscy konsumenci pokochali zamawianie jedzenia do domu czy pracy – wynika z badania „Jedzenie i zakupy z dostawą do domu” przeprowadzonego w lipcu 2020 roku przez SW Research dla Glovo. Prawie 90 proc. respondentów przyznało, że zamawia jedzenie z dostawą, a konsumenci do 34 lat robią to co najmniej raz w tygodniu.