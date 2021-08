Glovo rozwija współpracę z bp

Glovo, hiszpański gracz branży delivery, oraz sieć stacji paliw bp uruchomiły właśnie setny punkt, z którego użytkownicy aplikacji mogą zamówić artykuły z oferty gastronomicznej Wild Bean Café i sklepowej bp. Firmy współpracują ze sobą od niemal roku.

Autor: horecatrends.pl Data: 16 sierpnia 2021 16:37

Glovo i bp - współpraca

Hiszpańska aplikacja Glovo umożliwiająca zamawianie jedzenia i zakupów oraz sieć stacji paliw bp rozpoczęły współpracę na polskim rynku we wrześniu 2020 r. Podczas próbnego etapu, uruchomiono możliwość zamówień za pomocą aplikacji produktów i dań z kilku stacji w Krakowie i Warszawie. Pilotaż okazał się sukcesem, współpraca objęła cały kraj, a dziś uruchamiają możliwość zamawiania produktów na setnej stacji bp Odra w Raciborzu.

Podczas roku współpracy użytkownicy Glovo złożyli ponad 40 000 zamówień ze stacji bp, w których kurierzy dostarczyli przeróżne produkty dostępne w ofercie.

W Polsce oferta Wild Bean Café i produkty sklepowe bp dostępne są w aplikacji Glovo w sekcjach: kawa i przekąski, jedzenie, artykuły spożywcze. Oferta sklepowa obejmuje ponad 800 produktów, wystarczy pobrać aplikację i wybrać interesującą nas sekcję.

- Jednym z kluczowych filarów rozwoju oferty Glovo jest nawiązywanie współpracy z godnymi zaufania i popularnymi firmami, które są w stanie odpowiedzieć na potrzeby naszych użytkowników i zaoferowanie im innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Nasze wspólne działania z bp doskonale wpisują się w tę strategię. Naszym celem jest docieranie do wszystkich, którzy potrzebują usług delivery, a mnogość stacji bp i ich doskonałe lokalizacje nam to ułatwiają. Cieszymy się, że współpraca idzie w dobrym kierunku – podkreśla Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

Mobilność Glovo i duża ilość stacji bp pozwoliły na rozwój współpracy. Firmy, jak podkreślają, nie kończą na stu punktach partnerskich.

- Szybki i łatwy dostęp do produktów zyskał nowe oblicze, jeśli chodzi o stacje bp. To już nie tylko 24/7 dostęp na stacji, ale też - dzięki opcji home delivery - w domu. Glovo idealne uzupełnienia dostępność naszych produktów począwszy od dań z kawiarni na lodach czy asortymencie grillowym kończąc. Sto stacji bp w aplikacji Glovo pokazuje jasno, że to kierunek, który warto kontynuować - mówi Dr Magdalena Kandefer – Kańtoch, rzecznik prasowy bp w Polsce.

Nie ma konkretnych limitów wagowych zamówień za pomocą Glovo, jednak ciężar zakupów nie powinien przekraczać fizycznych możliwości dostawcy, czyli 8-9 kg, oraz wymiarów plecaka dostawczego: 40 x 40 x 30 cm. Dzięki dostawie bezkontaktowej Glovo oraz niezwykle wysokim standardom sanitarnym bp, dostawy pozostają w pełni bezpieczne dla użytkowników. Dostępność usługi jest uzależniona od aktualnej dostępności dostawców w poszczególnych dzielnicach miast, w których dostępne są usługi Glovo. Aplikację można pobrać w sklepach internetowych Google Play i Apple App Store.

Glovo: W jakich miastach w Polsce?

Założona w Barcelonie firma działa w ponad 1000 miastach w 22 krajach w regionie EEMEA i Afryce Subsaharyjskiej. Glovo ma ponad 3,8 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie, 58 000 aktywnych kurierów i ponad 89 000 stowarzyszonych partnerów na całym świecie.

Aplikacja pojawiła się w Polsce w lipcu 2019 roku przejmując PizzaPortal. Już teraz z usługi można skorzystać w 77 miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Katowice, Sopot, Lublin, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Płock, Gliwice, Sosnowiec, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Kielce, Bytom, Tychy, Radom, Dąbrowa Górnicza, Zielona Góra, Koszalin i innych.