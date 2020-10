Glovo uruchomiło platformę dla trzeciego sektora – Glovo Access

Glovo uruchomiło platformę skierowaną do trzeciego sektora – Glovo Access. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami społecznymi i organizacjami charytatywnymi, kataloński startup dostarcza niezbędne towary do społeczności najmocniej dotkniętych skutkami pandemii.

Autor: horecatrends.pl Data: 16 października 2020 14:06

- Ostatnie miesiące związane z pandemią na całym świecie pokazały nam, że możemy przysłużyć się społeczeństwu w znacznie większym stopniu, niż myśleliśmy dotychczas. To nie tylko dostarczanie zamówień złożonych przez naszych użytkowników, ale także niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dlatego wdrażając platformę Glovo Access, wykorzystaliśmy potencjał Glovo w służbie społecznej niesienia pomocy osobom dotkniętym skutkami pandemii - mówi Sébastien Pellion, Head of Social Impact at Glovo.

Do tej pory za pośrednictwem Glovo Access kurierzy zrealizowali ponad 156 tys. dostaw jedzenia, produktów spożywczych czy materiałów sanitarnych, przejeżdżając w sumie około 500 tys. km. Po udanym pilotażu w marcu 2020 roku z Glovo Access mogą dziś skorzystać partnerzy obecni w 19 krajach na całym świecie, w których realizowane są dostawy za pośrednictwem aplikacji. Dzięki udanej współpracy z dotychczasowymi partnerami, to innowacyjne rozwiązanie trafia także na polski rynek.

Glovo Access to otwarta platforma, której działanie polega na udostępnieniu infrastruktury technologicznej i logistycznej Glovo organizacjom pozarządowym. Dzięki strategicznym partnerstwom z zaangażowanymi społecznie firmami i instrukcjami publicznymi ma szansę pomóc szerokiemu gronu osób, które tego potrzebują. Platforma posiada swoją oddzielną stronę internetową, za pośrednictwem której zainteresowane podmioty mogą skorzystać z sieci Glovo, tak by zrealizować dostawę wybranych produktów do najbardziej potrzebujących grup w formie dotacji. Dostawy obejmują w pierwszej kolejności posiłki i niezbędne wsparcie w zakresie artykułów sanitarnych.