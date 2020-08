Hub Technologiczny Glovo w Polsce szuka pracowników. Trwają rekrutacje

Wraz z wejściem do Polski Glovo, aplikacji mobilnej dostarczającej produkty na życzenie, start-up uruchomił w Warszawie swoje drugie europejskie centrum technologiczne. Firma dostrzega w kraju potencjał rynku pracownika i zapowiada, że do końca roku zatrudni jeszcze ponad 20 osób na specjalistyczne stanowiska. Polscy eksperci będą pracować przy rozwoju oprogramowania, które będzie wdrażane globalnie w aplikacji.

Autor: horecatrends.pl Data: 04 sierpnia 2020 10:23

Glovo to platforma, dzięki której użytkownicy mogą zamówić niemal wszystko: dania z restauracji, zakupy spożywcze, a nawet produkty parafarmaceutyczne. Hiszpański start-up cały czas powiększa swój zespół w Polsce, budując centrum technologiczne w stolicy kraju. Jest to drugi taki oddział w Europie. Pierwszy został otwarty w Barcelonie, w której mieści się także główna siedziba firmy.

Polska technologiczna siła

Warsaw Tech Hub powstał w wyniku zakupu istniejącej już na polskim rynku platformy PizzaPortal w 2019 roku. Wraz z przejęciem zespołu deweloperskiego rozpoczęto rozbudowę technicznego oddziału Glovo. Powodem takiej decyzji jest bardzo wysoki poziom kształcenia technologicznego i inżynieryjnego w Polsce. W opublikowanym w lipcu rankingu Perspektywy 2020 w pierwszej dziesiątce znalazło się aż 5 szkół technicznych w tym m.in. Politechnika Warszawska, która zajęła trzecie miejsce w skali kraju. Polska cieszy się też zainteresowaniem inwestorów z zagranicy. Przykładem jest Google Campus Warsaw, inkubator nowoczesnej przedsiębiorczości stworzony przez Google, czy strategiczne partnerstwo Operatora Chmury Krajowej z globalną spółką technologiczną Microsoft.

– Polska coraz częściej zostaje dostrzegana na technologicznej mapie Europy, a z pewnością wkrótce też i świata. Wszystko poprzez utalentowane pokolenie, rozwijającą się gospodarkę, ale także otwartość na innowacje. Właśnie dzięki temu Glovo Warsaw Tech Hub rozwija się tak szybko. Jak dotąd zespół zasiliło 30 inżynierów i ekspertów technologicznych. Do końca 2020 roku planujemy zatrudnić kolejne 20 osób – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

Wsparcie dla kurierów i rozbudowa zasięgu

Do tej pory start-up poszukiwał specjalistów produktowych (Product Manager) i inżynierów na stanowiska: Software Engineer (Android, iOS, Backend, Frontend) oraz Engineering Manager. Glovo zapowiada, że przez najbliższe kilka miesięcy rekrutacje będą kontynuowane, aby docelowo zbudować zespół liczący około 50 osób.

Choć warszawski Hub ściśle współpracuje z oddziałem w Barcelonie, by realizować wspólne cele, to polska załoga będzie docelowo posiadać kompletne i niezależne zespoły, o dużym stopniu autonomii. Utworzone już w Warszawie teamy odpowiadają przede wszystkim za usprawnienie procesu uzyskiwania wsparcia przez kurierów. Doskonalone są narzędzia pomagające dostawcom w rozwiązywaniu powszechnych problemów, które mogą się zdarzyć podczas dowozu do klienta np. brakujący produkt i konieczność zaproponowania alternatywy albo nieobecność zamawiającego pod wskazanym adresem. Zespół, w pełni zlokalizowany w Warszawie, pracuje też nad ciągłym ulepszaniem narzędzi do sprawnej komunikacji pomiędzy działem wsparcia klienta a użytkownikiem, w tym automatyzacją części czynności (np. inteligentne chatboty). Ponadto team odpowiada za projekty z zakresu Fleet Automation - automatyzacji procesów zarządzania flotą kurierów oraz z zakresu Growth, czyli działań zwiększających zasięg platformy oraz wpływających na pozyskiwanie nowych użytkowników.

Drugie centrum technologiczne w historii firmy jest integralną częścią planu start-upu polegającego na budowie 300-osobowego zespołu inżynierów. Celem ich pracy, oprócz bieżących projektów, będzie wspieranie innowacji – takich jak SuperGlovo, czyli centra dystrybucji umożliwiające całodobowe dostarczanie produktów spożywczych w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia online.