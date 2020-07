Jak uruchomić i rozwijać działalność w dostawie? Pobierz Praktyczny Poradnik dla Restauracji!

Pyszne.pl we współpracy z Horecatrends.pl prezentuje Poradnik, który pozwoli restauracjom rozpocząć, ale też zoptymalizować dowóz, tak by zwiększyć obroty z tego kanału.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 09 lipca 2020 11:19

– Ostatnie wydarzenia uwydatniły znaczenie dowozów jako źródła zysków. Koronawirus zatrzymał nas na chwilę, ale tym samym dał nam szansę na przemyślenie dotychczasowych działań, wyciągnięcie wniosków i reorganizację biznesu. Dowóz był od wielu już lat silnie rozwijającą się gałęzią gastronomii, ale dopiero ostatnie miesiące utwierdziły nas w przekonaniu, że nie tylko może, ale powinien być jednym ze źródeł dochodów restauracji – podkreśla Arkadiusz Krupicz w słowie wstępu do Poradnika.

Jak przyznaje, w ciągu 10 lat działalności Pyszne.pl, serwisowi zaufało 2,5 mln użytkowników oraz ponad 8 tys. restauracji z całej Polski. - Ponad 40 mln przetworzonych zamówień pozwoliło nam na zbudowanie głębokiej, opartej na danych ekspertyzy. Od dawna nosiliśmy się z zamiarem stworzenia przewodnika stanowiącego zbiór najważniejszych informacji, które w spójny i klarowny sposób pozwolą restauratorom pogłębić swoją wiedzę i wdrożyć nowe rozwiązania – dodaje.

Zdaniem Oli Lazar, ekspertki branży foodtech, analizującej trendy styku jedzenia i technologii, założycielki akceleratora FoodForward, która wypowiedziała się w Poradniku, jeszcze kilka lat temu w biznesplanach większości restauracji mogło nie być pozycji delivery (dostawy jedzenia do klienta) i pick up (odbioru osobistego przez klienta w restauracji), ale teraz – bardziej niż kiedykolwiek – opłaca się je mieć i rozwijać.

– O ile obroty branży gastronomicznej w Polsce do 2019 r. rosły o kilka procent rocznie, to segment dostaw rozwijał się wielokrotnie szybciej, według różnych szacunków nawet do 40–50 proc. rocznie. Dobrze obsłużone dostawy to szansa na ponadprzeciętny rozwój – mówi.

– Mówi się, że restauracje, które odnoszą sukces, to po prostu te, które umieją dbać o swoich gości, rozumieją ich gusta, oczekiwania i przyzwyczajenia. Nowym przyzwyczajeniem staje się zaś wygoda, szybkość obsługi oraz dostęp do produktów i usług na żądanie. Taka powinna też być współczesna gastronomia. Oderwanie usługi gastronomicznej od lokalu gastronomicznego po to, żeby móc towarzyszyć klientowi tam, gdzie on tego potrzebuje, jest nową normalnością w trzeciej dekadzie XXI w. – dodaje Ola Lazar w Poradniku.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru

Poradnik, mimo że jest obszerny, nie wyczerpuje w całości tematu dostaw. Dlatego 8 lipca, w dniu jego premiery, odbył się także ogólnodostępny webinar, podczas którego wraz z ekspertami omówiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące działalności w kanale delivery.