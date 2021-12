Jak zmienił się rynek food delivery w pandemii?

Co się zmieniło na rynku food delivery w pandemii? Czy Pyszne.pl planuje dark stores oraz jak postrzega rosnącą konkurencję? Arkadiusz Krupicz, CEO Pyszne.pl, opowiada o segmencie dostaw jedzenia.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 06 grudnia 2021 15:05

Raport Food Trendów Pyszne.pl

Pyszne.pl po raz trzeci przygotowało Raport Food Trendów, analizujący aktualne zwyczaje jedzeniowe Polaków oraz potencjał rynku food delivery. (Zob. Jak zamawialiśmy w 2021 r.? Raport Food Trendów Pyszne.pl). Co się zmieniło podczas pandemii?

Food delivery w pandemii

– Coraz więcej restauracji oferuje dostawy. Wcześniej dostawa była w wielu przypadkach dodatkiem do biznesu. Teraz stała się nieodzownym elementem restauracji , który daje większą pewność w tych niepewnych czasach – mówi serwisowi horecatrends.pl Arkadiusz Krupicz, CEO Pyszne.pl.

Początkowy okres pandemii był szczególnie ciężki dla restauratorów.

– Z jednej strony mieliśmy restauratorów, z którymi wcześniej współpracowaliśmy i oni wiedzieli, jak robić dowóz. Do tego była duża grupa, która tak naprawdę do tego dowozu została zmuszona. Ci restauratorzy oczekiwali od nas, że oprócz samych zamówień powiemy im też, jak dowóz powinien być zorganizowany, jakie dania powinny być dowożone, jak pakować, jakimi środkami dostarczyć zamówienie – tłumaczył CEO Pyszne.pl.

Dowozy zostały na dłużej

Po zakończeniu lockdownu oraz ponownym otwarciu restauracji dla gości lokale wciąż kontynuują dowozy.

– Zauważyliśmy, że lokale, które początkowo zakładały, że wejdą tylko początkowo w dowóz po to, żeby przetrwać, teraz kontynuują i mają bardzo dobre wyniki – dodał.

Kiedy i co zamawiamy?

Z raportu Food Trendów Pyszne.pl wynika, że zmieniły się godziny zamawiania posiłków.

– Wcześniej największa liczba zamówień była składana wieczorem, kiedy wracaliśmy z pracy czy zaczynaliśmy oglądać film. Teraz większość zamówień jest składanych w porze obiadowej, lunchowej – mówi Arkadiusz Krupicz.

Pod względem preferencji kulinarnych w delivery ciągle dominuje kuchnia włoska, amerykańska i polska. Pojawiają się jednak także inne trendy, jak kuchnia wegetariańska czy kuchnia grecka.

Dark store Takeaway

W czasie pandemii dużo firm weszło w nowy obszar dark stores. Czy Pyszne.pl też zamierza spróbować swoich sił w tym segmencie?

Jak przyznaje Arkadiusz Krupicz, Takeaway (do którego należy Pyszne.pl), ma już dark store'y w Kanadzie. Na razie nie jest jeszcze przesądzone, czy ten model będzie realizowany także w Polsce, ale firma uważnie przygląda się tym usługom.

Konkurencja na rynku delivery

Arkadiusz Krupicza spytaliśmy również o to, czy w food delivery jest jeszcze miejsce na nowych graczy. Na polskim rynku wciąż pojawiają się kolejne międzynarodowe platformy do zamawiania jedzenia.

– Uważamy, że na końcu zostanie jedna albo dwie platformy do zamawiania jedzenia, które będą w stanie zarabiać na tym biznesie. Obecnie jest tych platform więcej. Oczekujemy, że z czasem się to zmieni. Patrząc na naszą pozycję, mamy nadzieję, że będziemy tym portalem, który zostanie – stwierdził.

Pyszne.pl ma obecnie ponad 3 miliony aktywnych użytkowników i – jak mówi CEO firmy – potencjał pozyskiwania nowych użytkowników jest wciąż duży.

– W Polsce 11 proc. konsumentów z naszej grupy docelowej 15+ jest naszymi aktywnymi użytkownikami. Tylko 11 proc. Przykładowo w Holandii i Wielkiej Brytanii jest to ok. 30 proc. To pokazuje, że w Polsce jest jeszcze bardzo duży potencjał, aby zwiększyć bazę aktywnych użytkowników oraz liczbę zamówień – wskazał Arkadiusz Krupicz.