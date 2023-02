Jaka pizza jest najpopularniejsza?

9 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. Z tej okazji Bolt Food postanowił przyjrzeć się zwyczajom osób zamawiających jedzenie na dowóz przez aplikację Bolt Food.

Okazuje się, że użytkownicy Bolt Food są niezaprzeczalnymi fanami pizzy- w 2022 roku łącznie zamówili ponad milion sztuk włoskiego specjału. Solowym rekordzistą okazał się mieszkaniec Wrocławia, który w 2022 roku zamówił łącznie aż 464 sztuk pizzy. Jednak to mieszkańcy Warszawy łącznie zamawiają najwięcej pizz w Polsce- w 2022 było to blisko 630 tys. pizz.

Pizza to posiłek uniwersalny, który można zjeść podczas romantycznej kolacji przy przy winie, podjeść na szybko w czasie lunchu lub przegryźć razem z dobrym filmem w piątkowy wieczór. Sprawdziliśmy również kiedy użytkownicy Bolt Food najchętniej wybierają ten włoski specjał. Okazuje się, że pizza to także dobry ratunek na niedzielną kolację- wtedy to właśnie odnotowujemy najwięcej zamówień

Michał Duszyński z Bolt Food w Polsce