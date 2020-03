Just Eat: dostawy za pomocą dronów skrócą czas oczekiwania na zamówienie nawet do 3 minut

Just Eat testuje nowy sposób dowożenia zamówień za pomocą dronów. Firma obiecuje, że skróci to czas oczekiwania na zamówienie z pobliskich restauracji nawet do trzech minut.

Autor: PAP Data: 03 marca 2020 13:42

Just Eat razem z producentem dronów Manna Aero pracuje nad usprawnieniem i unowocześnieniem sposobu dostarczania posiłków dzięki wykorzystaniu dronów. Metoda testowana jest właśnie na terenie kampusu University College w Dublinie, a w przyszłym miesiącu ma być udostępniona w całym Południowym Dublinie. Teraz studenci mogą zamówić posiłki z Just Eat, sieci Ben & Jerry i lokalnej restauracji Camile Thai. Zamówienia dostarczane są przez drony lotnicze, które poruszają się prędkością 80 km/h. Dzięki temu - jak obiecuje Just Eat - czas dostawy posiłków z restauracji znajdujących się w promieniu dwóch km może zostać skrócony nawet do trzech minut.

"Technologia jest podstawą wszystkiego, co robimy w Just Eat, jesteśmy więc dumni, że możemy brać udział w tych pionierskich testach wspólnie z Manna - firmą, która rozwinęła przełomowy system dostaw za pomocą dronów. To znacznie poprawi jakość dostaw dla naszych klientów. Jesteśmy dumni, że Irlandia jako pierwsza wprowadzi dla klientów usługę dostarczania posiłków z wykorzystaniem dronów komercyjnych" - powiedziała brytyjskiej gazecie The Mirror Amanda Roche-Kelly, dyrektor Just Eat w Irlandii.

Według Bobby'ego Healy, założyciela i szefa Manna Aero, drony będą w stanie zagwarantować szybszą, bezpieczniejszą, tańszą i korzystniejszą dla środowiska alternatywę dostarczania produktów niż transport drogowy.

To nie pierwsza innowacja technologiczna, w jaką ostatnio zainwestował Just Eat. Jeszcze w tym tygodniu firma zapowiedziała, że zamierza wprowadzić opakowania na żywność wykonane z wodorostów. Pudełka mają w 100 proc. nadawać się do recyklingu i całkowicie rozkładać się w ciągu czterech tygodni np. w domowym kompostowniku. Firma tłumaczy, że chce w ten sposób ograniczyć ilość plastikowych odpadków.