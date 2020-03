Just Eat rezygnuje z prowizji, aby wesprzeć restauratorów

View this post on Instagram

Współwłaściciel Werandy: przychody spadły praktycznie do zera Restauracje pod szyldem Weranda zdecydowały się, podobnie jak wiele innych lokali w czasie kwarantanny, na sprzedaż swoich dań w formie "na dowóz". Jak mówi w rozmowie z portalem horecatrends.pl Jan Poniński, CEO Weranda Family Restaurants, jest to jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb.