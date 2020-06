Just Eat Takeaway przejmie amerykański Grubhub. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2021 r. Jej wartość to 7,3 mld USD. Wcześniej o firmę starał się Uber Eats.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 12 czerwca 2020 10:22

W połowie maja poinformowano, że Uber Eats rozmawia z GrubHub o przejęciu. Dzięki tej umowie Uber Eats mógłby znacznie wzmocnić swoją pozycję na rynku amerykańskim. Stało się jednak inaczej. Wkrótce po rozpoczęciu rozmów GrubHub z Uber Eats, zainteresowanie przejęciem wyraził również Just Eat Takeaway. Ostatecznie to ta firma zyskała aprobatę zarządu. Matt Maloney, CEO Grubhub, stwierdził, że oferta Just Eat była po prostu dużo korzystniejsza.

W środę 10 czerwca Grubhub i Just Eat Takeaway ogłosili warunki fuzji. Matt Maloney dołączy do zarządu Just Eat Takeaway i będzie nadzorował jego działalność w Ameryce Północnej. Transakcja, warta 7,3 mld USD, ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2021 r.

W marcu 2020 r. dostawy posiłków na rynku amerykańskim dominował koncern DoorDash, któremu przypadło 42 proc. przychodów z tego sektora - w porównaniu do 28 proc. dla Grubhuba i 20 proc. dla Uber Eats, wynika z danych firmy analitycznej Second Measure.

GrubHub obsługuje ponad 1600 miast w USA.