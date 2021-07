Koszalin deserową stolicą Polski (badanie)

Według danych Uber Eats Koszalin jest miastem, w którym zamawia się najwięcej deserów. Co ciekawe, na liście miast z największym procentowym udziałem zamawianych deserów brakuje Warszawy oraz większych aglomeracji.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 20 lipca 2021 12:09

Według analizy Uber Eats najpopularniejszym smakiem zamawianych słodkości, w tym lodów jest wanilia, ale mrożone przysmaki mają silną konkurencję w postaci ciast. Niemniej najpopularniejsze smaki zamawianych lodów to:

1. Waniliowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

2. Słony karmel

3. Ciasteczkowe

4. Masło orzechowe

5. Śmietankowe

Co ciekawe, według analizy zamówień, mimo letniej pory, ulubionym deserem Polaków nadal są ciasta. Zamawiamy ich o połowę więcej niż lodów. Miastem, któremu można przyznać tytuł deserowej stolicy Polski jest Koszalin. Co dziesiąte zamówienie dostarczane przez kuriera w tym mieście zawiera deser. Słodkości chętnie zamawiają również mieszkańcy Jeleniej Góry oraz Legnicy. Najpopularniejszą porą na coś słodkiego z dostawą jest niedziela, ok. godziny 17:00. Co jest zaskakujące, na liście miast z największym procentowym udziałem zamawianych deserów brakuje Warszawy oraz większych aglomeracji.

Uber Eats zagląda do koszyków

Wielu z nas letnie upały skutecznie zniechęcają nawet do wycieczki do lokalnego sklepu. Uber Eats przyjrzał się również najpopularniejszym produktom spożywczym, zamawianym z dostawą. W upalne dni Polacy najchętniej wybierają napoje oraz przekąski.

1. Coca Cola

2. Bułki kajzerki

3. Woda niegazowana

4. Hot dog

5. Piwo

Od wiosny kurierzy współpracujący z Uber Eats dostarczyli łącznie prawie 100 tys. produktów. Najpopularniejsze dni na dostawy wypadają w weekend oraz w poniedziałek.