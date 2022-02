Maciej Lubiak: Catering dietetyczny w Polsce ewenementem na skalę światową

- Problematyczna sytuacja utwierdziła nas w przekonaniu, że catering dietetyczny w Polsce jest ewenementem na skalę światową. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jesteśmy największą tego typu firmą w całej Europie, a zaawansowana technologicznie hala produkcyjna o powierzchni prawie 4000 m kw., którą dysponujemy, może w przyszłości nie okazać się wystarczająca. Nastąpiło to szybciej niż się spodziewaliśmy - mówi serwisowi horecatrends.pl Maciej Lubiak.

Kampania Maczfit #GłodniŻycia, której towarzyszyła promocja - 25 proc. przewyższyła przewidywania firmy i chwilowo pokonała halę produkcyjną, przez co Maczfit nie mógł zaspokoić popytu klientów. Co się wydarzyło i kiedy dokładnie zaczął się problem?

Maciej Lubiak, prezes Maczfit: Jak na ironię losu, to właśnie kampania, która okazała się jedną z najskuteczniejszych w całej mojej karierze zawodowej, przerosła możliwości naszej hali produkcyjnej. Paradoksalnie kampania #GłodniŻycia pozostawiła część naszych Klientów… głodnymi. Jest nam z tego powodu niezmiernie przykro, szczególnie że dołożyliśmy wszelkich starań, by wszystko odbyło się zgodnie z planem.

Sęk w tym, że duży zasięg kampanii i bardzo atrakcyjna oferta cenowa przyniosły odzew znacznie większy, niż zakładaliśmy. “Dream Big” mówią, więc byliśmy ambitni. Zbyt ambitni, jak się okazało, bo choć do projektu przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy i kalkulowaliśmy potencjalny wzrost zamówień, opierając się na naszym – już siedmioletnim – doświadczeniu, nie oszacowaliśmy precyzyjnie skali sukcesu i to przyniosło chwilowe zachwianie procesu produkcji, a co za tym idzie dostaw.

Jednym z etapów planu marketingowego były testy, w ramach których analizowaliśmy możliwości naszej hali produkcyjnej przy obecnej liczbie pracowników. Rzeczywistość znacznie przerosła nasze najśmielsze nawet szacunki. Jedynym rozsądnym wyjściem okazało się więc podjęcie decyzji o ograniczeniu na kilka dni możliwości składania zamówień. Oczywiście wiąże się to z chwilowymi niedogodnościami dla osób chcących kontynuować swoje diety i pozostać z nami dłużej, niemniej najważniejsze było, jest i będzie utrzymanie jakości, z której jesteśmy dumni i znani.

Do ilu klientów nie dotarły zamówienia?

Prawda jest taka, że choć problem był chwilowy i dotyczył niewielkiego procenta wszystkich klientów Maczfit, to bez względu na to, jak mała była to grupa, sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca. Robimy wszystko, by nasi Klienci czuli się w pełni usatysfakcjonowani, zadowolenie każdego Klienta jest naszym priorytetem.

Jakie kroki naprawcze podjeliście w przypadku tych klientów?

Każdy z poszkodowanych Klientów już otrzymał albo niedługo otrzyma wiadomość od Biura Obsługi Klienta wraz z przeprosinami oraz indywidualnie ustalaną formą rekompensaty. Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, by podobna sytuacja nigdy już więcej nie miała miejsca.

O ile wzrosła liczba zamówień w porównaniu z analogicznym okresem

poprzedniego roku dzięki kampanii?

Nie przewidzieliśmy, że liczba zamówień wzrośnie w trakcie promocji o ponad 100%.

Jakie wnioski wyciągnęliście z tej sytuacji?

Problematyczna sytuacja utwierdziła nas w przekonaniu, że catering dietetyczny w Polsce jest ewenementem na skalę światową. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jesteśmy największą tego typu firmą w całej Europie, a zaawansowana technologicznie hala produkcyjna o powierzchni prawie 4000 metrów kwadratowych, którą dysponujemy, może w przyszłości nie okazać się wystarczająca. Nastąpiło to szybciej niż się spodziewaliśmy.

Styczeń okazał się miesiącem niezwykle dynamicznym i wymagającym, jednak staram się patrzeć na zaistniałą sytuację przez pryzmat bardzo cennej lekcji. Z jednej strony – w sportowym duchu – przyznaję się do porażki, z drugiej jestem dumny, ponieważ widzę, że Maczfit to naprawdę mocna marka, która cieszy się ogromnym popytem.

Wierzę też w słowa, że sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.