Maczfit: catering dietetyczny wygodnym rozwiązaniem na czas kwarantanny

- Rozwiązanie, które dajemy naszym klientom, stało się teraz jeszcze bardziej popularne. Maczfit dostarcza diety pod same drzwi bez konieczności wychodzenia z domu, a co najważniejsze dostawa odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z kurierem. Jesteśmy idealnym i bardzo wygodnym rozwiązaniem na czas kwarantanny - mówi Magdalena Walada, PR Manager w firmie Maczfit.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 17 marca 2020 12:23

Jak zapewnia Magdalena Walada, w Maczfit od zawsze stosowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny, takie działania to nie jest nowość. - Od początku istnienia firmy przestrzegamy norm i procedur jakości HACCP potwierdzonych certyfikatem uznanej międzynarodowej jednostki TUV. Nasze wyroby podlegają ciągłej, kilkuetapowej kontroli przez dział jakości, w którym pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, kontrolujący każdy etap procesu produkcji i przechowywania posiłków - komentuje.

Nadmienia, że każdy pracownik linii produkcyjnej zawsze pracuje w odzieży ochronnej z uwzględnieniem jednorazowych maseczek, rękawiczek i czepków, oraz ma obowiązek mycia i dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy. Bezpieczeństwo oraz higiena na linii produkcyjnej są stale monitorowane.

- Równie mocno dbamy o transport naszych posiłków. Dostawy realizowane przez nas do klientów indywidualnych są realizowane samochodami wyposażonymi w agregaty chłodnicze i codziennie przed kolejnym załadunkiem są myte i dezynfekowane. Czynności mycia i dezynfekcji potwierdzane są zapisami w formularzach, a weryfikowane na co dzień przez kierownika obszaru i okresowo przez Managera ds. Jakości. Produkty potrzebne do wyprodukowania naszych programów dietetycznych pochodzą od sprawdzonych i zaufanych dostawców, u których również przeprowadzamy okresowe audyty - dodaje PR Manager Maczfit.

Dodatkowe działania jakie podjął Maczfit w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego to stała edukacja naszych pracowników i specjalne szkolenia przypominające na temat zasad zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. - Regularnie przeprowadzamy codzienną kontrolę stanu zdrowia pracowników w tym pomiar temperatury ciała. Odizolowaliśmy część produkcyjną dzięki czemu nie mają do niej dostępu osoby z zewnątrz, oraz zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń produkcyjnych - mówi.

- Dzięki zachowaniu powyższych procedur Maczfit działa nieprzerwanie i bez żadnych zmian. Posiadamy zapas produktów potrzebnych do produkcji naszych programów dietetycznych w związku z tym nie planujemy przerywania dostaw - komentuje Magdalena Walada.

- Rozwiązanie które dajemy naszym klientom stało się teraz jeszcze bardziej popularne. Maczfit dostarcza diety pod same drzwi bez konieczności wychodzenia z domu, a co najważniejsze dostawa odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z kurierem. Jesteśmy idealnym i bardzo wygodnym rozwiązaniem na czas kwarantanny - podsumowuje.