Maczfit i kampania #GłodniŻycia: Popyt przewyższył podaż

Maczfit w styczniu zorganizował dużą promocję -25 proc., której towarzyszyła kampania reklamowa pod hasłem #GłodniŻycia. Firma cateringowa otrzymała tyle zamówień, że popyt przewyższył estymacje i chwilowo pokonał halę produkcyjną.

Maczfit: Taniej o 25 proc.

Maczfit na początku tego roku podniósł ceny swoich pudełek, wprowadzając jednocześnie bardzo dużą i atrakcyjną promocję - 25 proc. na wszystkie diety zamówione w styczniu. Firma ruszyła też z dużą i ciekawą kampanią reklamową w mediach. Jak się okazało, zainteresowanie klientów przewyższyło przewidywania, a w efekcie... pokonało halę produkcyjną.

- Zdajemy sobie sprawę, że nasza kampania #GłodniŻycia, której towarzyszyła atrakcyjna promocja, znacząco przewyższyła nasze estymacje i chwilowo pokonała naszą halę produkcyjną - napisał do klientów prezes Maciej Lubiak wraz z zespołem.

Maczfit: Głodni?

Sytuacja ze zwiększonym zainteresowaniem na pudełka Maczfita i czasowym problemem z realizacją dostaw jest o tyle kuriozalna, że w kampanii firma zachęca do bycia... głodnym.

"Catering dietetyczny, który zachęca do bycia... głodnym, czyli noworoczna kampania marki Maczfit" - pod tym, jak się później okazało - niefortunnym hasłem, Maczfit zakomunikował na początku stycznia swoje nowe działania.

"Czy zachęcenia do bycia „głodnym" powinny pojawić się w komunikacji kampanii promującej catering dietetyczny? Jak się okazuje, zdecydowanie tak! Marka Maczfit zaprezentowała właśnie nową platformę komunikacji na rok 2022, której towarzyszy hasło przewodnie Głodni Życia" - czytaliśmy w komunikacie prasowym.

- Chcieliśmy zachęcić Was do realizacji odłożonych w czasie marzeń oraz do pozostania głodnymi życia, a finalnie sprawiliśmy, że jesteście... głodni. I to dosłownie. Bardzo za to przepraszamy! - napisał do klientów prezes Maczfita.

Maczfit: Rekompensaty

Firma poradziła sobie z kryzysem i obiecała wyciągnąć wnioski z tej lekcji.

- Gwarantujemy, że nasze Biuro Obsługi Klienta w terminie 7 dni skontaktuje się z każdym, kto z tego powodu złożył reklamację, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a także przedstawić propozycję rekompensaty. Rozumiemy, że sytuacja wpłynęła na opinię Klientów na temat naszej firmy, niemniej jednak dołożymy wszelkich starań, aby odbudować zaufanie. Wyciągnęliśmy z tej lekcji wnioski i wdrożyliśmy działania zapobiegające podobnym sytuacjom w przyszłości. Zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sytuacja jak najszybciej wróciła do normy - pisał do klientów Maczfit.

Horecatrends.pl poprosił Maczfit o komentarz dotyczący szczegółów i efektów przebiegu tej promocji.

"Jak na ironię losu, to właśnie kampania, która okazała się jedną z najskuteczniejszych w całej mojej karierze zawodowej, przerosła możliwości naszej hali produkcyjnej. Paradoksalnie kampania #GłodniŻycia pozostawiła część naszych Klientów… głodnymi. Jest nam z tego powodu niezmiernie przykro, szczególnie że dołożyliśmy wszelkich starań, by wszystko odbyło się zgodnie z planem.

Sęk w tym, że duży zasięg kampanii i bardzo atrakcyjna oferta cenowa przyniosły odzew znacznie większy, niż zakładaliśmy. “Dream Big” mówią, więc byliśmy ambitni. Zbyt ambitni, jak się okazało, bo choć do projektu przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy i kalkulowaliśmy potencjalny wzrost zamówień, opierając się na naszym – już siedmioletnim – doświadczeniu, nie oszacowaliśmy precyzyjnie skali sukcesu i to przyniosło chwilowe zachwianie procesu produkcji, a co za tym idzie dostaw.