Maczfit i Żabka – mariaż, który zmieni rynek (opinie)

Co zmieni włączenie Maczfit w struktury Grupy Żabka? Czy to dopiero początek przejęć na rynku? Horecatrends.pl zebrał opinie ekspertów.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 12 marca 2021 09:09

8 marca 2021 roku Żabka Polska sp. zo.o. oraz właściciele marki Maczfit poinformowali o podpisaniu umowy, której następstwem będzie włączenie spółki w strukturę tworzącej się Grupy Żabka (Zob. Żabka przejmuje Maczfit)

Jak wskazuje Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon, Maczfit był w regularnym procesie poszukiwania inwestora od września 2020 roku. Z kolei Żabka w lutym ogłosiła zmiany organizacyjne i utworzenie Żabka Future, odpowiedzialnej między innymi za wyszukiwanie nowych biznesów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Efekt synergii

– Przejęcie przez Żabkę firmy Maczfit może przynieść unikalne synergie między obydwoma biznesami. Z jednej strony, Żabka będzie w stanie rozszerzyć swój asortyment produktów, rozszerzając ofertę convenience o gotowe posiłki. Zwiększy to paletę codziennych okazji zakupowych dla klientów tej sieci, przy okazji zachęcając ich też do innych zakupów. Z drugiej strony, z perspektywy producenta diet pudełkowych wejście pod skrzydła sieci handlowej posiadającej ponad 7000 punktów może oznaczać skokowe zwiększenie zasięgu działania, dostęp do ogromnej rzeszy nowych klientów oraz radykalne zmniejszenie kosztów logistycznych – wylicza Piotr Grauer, ekspert KPMG.

Grauer zaznacza, że transakcja ta wyznacza kierunek, w którym mogą podążać obie branże, aby wykorzystać wzajemne atuty i szukać symbiozy.

Tomasz Stamirowski podkreśla, że Żabka zrobiła kolejny krok w kierunku dywersyfikacji i rozwoju w rynku convenience.

– Po udanej ekspansji rynkowej mierzonej ilością sklepów, Żabka realizuje strategię wzrostu wartości przez optymalizowanie marży. Jednocześnie poprzez wykorzystanie bazy klientów firmy Maczfit, na pewno jest to dla Żabki krok w rozwoju kanału D2C (Direct to Customer), który będzie zdobywał coraz większą popularność. Z kolei dla Maczfitu to dotarcie do szerszego grona klientów, lepsze zaplecze finansowe i nowy kanał dystrybucji, choć w wypadku tej firmy o transakcji decydowały warunki oferty dla sprzedającego pakiet głównego właściciela – dodaje.

– Żabka Future nie powstała po to, by pasywnie obserwować rzeczywistość. Jeśli po przejęciu Maczfitu miałoby dochodzić do akwizycji producentów, stawiałbym na obszar przekąsek, dań gotowych oraz napojów – przewiduje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl

Konsolidacja na rynku diet pudełkowych?

– Przejęcie Maczfita przez Żabkę to dowód na to, że branża cateringu dietetycznego wciąż ma spory potencjał i będzie się mocno rozwijała w najbliższych latach – uważa Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.