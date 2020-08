Maczfit - jak budować wartość marki?

Budowanie marki to proces długofalowy i musi być odpowiednio zaplanowany w strategii. O działaniach marketingowych, komunikacji oraz podejmowaniu strategicznych decyzji - mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektor marketingu firmy Maczfit.

Jak budować wizerunek marki i pozycję w branży?

Siła marki nie pojawia się z dnia na dzień, ani nawet w ciągu kilku miesięcy. Budowanie marki to proces długofalowy i musi być odpowiednio zaplanowany w strategii. Pozytywna percepcja marki, definiowana jest przez ogólne, wielowymiarowe postrzeganie oraz umiejętność wyróżnienia się marki w morzu tożsamych usług – to recepta na sukces i silną pozycję w branży.

Jednak to nie wszystko, ponieważ potrzeby klienta stale się zmieniają, a sami klienci stają się bardziej wyrafinowani i mają coraz większą wiedzę o produktach, które wybierają. Dlatego bardzo ważne jest zaprojektowanie optymalnego doświadczenia klienta, w każdym punkcie kontaktu z marką.

O czym należy pamiętać podczas komunikacji, by ta trafiała do wielu potencjalnych konsumentów?

Za satysfakcją klientów stoi znacznie więcej niż tylko właściwa komunikacja. To cała organizacja kształtuje relacje ze swoimi klientami. Od doskonałego UX w e-shopie, gdzie klient dokonuje zakupu, po smaczny posiłek, który nasz klient odbiera pod swoimi drzwiami.

W moim odczuciu kreując przekaz marketingowy istotne jest, aby zaprosić odbiorcę do dyskusji. Ludzie pragną kontaktu i autentycznych przekazów umożliwiających dwustronną komunikację z marką. Dziś nie chcemy słuchać marek wypychających swoją narrację bez angażowania konsumentów w rozmowę. Szalenie ważne jest stałe wsłuchiwanie się w potrzeby i śledzenie opinii naszych Konsumentów.

Budowanie wizerunku marki to także pewna historia, którą przekazujemy potencjalnym klientom. Jaka jest historia Maczfitu?

77% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem „jesteś tym, co jesz”. Racjonalne żywienie wpływa na każdy aspekt życia.

Historia Maczfit to opowieść o zdrowych nawykach żywieniowych i satysfakcji z życia, płynącej ze świetnego samopoczucia, wysokiej samoceny, która jest konsekwencją pełnej akceptacji swojego ciała. To opowieść o czasie dla siebie, realizacji pasji i celów zawodowych, które są możliwe do osiągnięcia dzięki temu, że czuję się wyśmienicie, mam na nie czas, jestem zdrowy i pełen energii.

Misją Maczfit jest dbanie o żywieniowe „standardy” klientów, bez odbierania im czasu na „smakowanie życia”.

W marketingu ważne jest, by bacznie obserwować trendy i starać się je przewidywać. Jakie działania marketingowe dziś zyskują na popularności i przynoszą wymierne efekty, a które odchodzą w zapomnienie?

Ostatnie lata to dynamiczna transformacja technologiczna, która zawładnęła komunikacją marketingową, czyniąc ją mierzalną – o czym nie mogliśmy marzyć jeszcze 17 lat temu, gdy stawiałam swoje pierwsze kroki w marketingu. Dzisiejszy marketing zdominowany jest przez media społecznościowe, które wymagają bardziej bezpośredniej komunikacji. Jednak like’ów i sherów czy zaangażowania nie można zdeponować w banku. Potrzebne są prawdziwe przychody w postaci pieniędzy, dlatego zawsze uważnie obserwuję wyniki finansowe.

Pomimo zmieniającego się „krajobrazu marketingowego” żadne, nawet nowe media nie dostają przepustki do sukcesu – jakim jest zwrot z inwestycji w reklamę – tylko dlatego, że są nowatorskie.