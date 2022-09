Maczfit jak Subway? Catering stawia m.in. na sandwiche

W ofercie Maczfit wkrótce pojawi się kilka nowości. Catering wróci do posiłków dedykowanych dzieciom, a także wprowadzi ofertę kanapek MaczSandwich.

Catering dietetyczny: Jak duży to rynek?

Na rynku jest coraz więcej firm zajmujących się cateringiem. Szacuje się, że tego rodzaju rozwiązań dostarcza już ok 850 firm. Sam rynek wart jest 2 miliardy. Około 250 000 Polaków korzysta z usług cateringu.

Catering przez lata kojarzył się z fanaberią, atrybutem celebrytów. Wreszcie stał się lifestylem i formą żywienia Małgorzata Wierzbicka, dyrektor marketingu firmy Maczfit

Maczfit: Wybór menu

Maczfit zaczynał od gotowych diet, ale w miarę rozwoju rynku wprowadzono wybór menu.

Obecnie wybór menu jest zróżnicowany cenowo i obejmuje trzy filary: Everyday (menu oparte o klasyczne dania z przystępną ceną, 15 dań do wyboru), Top Sellers (dania najchętniej wybierane prze klientów, 25 dań do wyboru) oraz (Just Restaurant, 40 dań do wyboru).

Maczfit: Nowości

Maczfit szykuje kilka nowości, w tym wprowadzenie nowej oferty dań dla dzieci Maczfit Kids. Pojedyncze posiłki będzie można dołożyć do głównej diety.

Kolejną nowością cateringu będzie MaczSandwich - oferta dobrze zbilansowanych kanapek, które będą mogły stać się uzupełnieniem lub zamiennikiem posiłków. Sandwiche to, jak tłumaczy Małgorzata Wierzbicka, dyrektor marketingu firmy Maczfit, odpowiedź na coraz większe zainteresowanie konsumentów street foodem oraz odpowiedź cateringu na trend kupowania kanapek w kawiarniach.